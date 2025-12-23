PM मोदी का लखनऊ दौरा: 24 की रात से ही थम जाएगी राजधानी की रफ्तार, घर से निकलने से पहले देख लें डायवर्जन रूट

ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लखनऊ बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे.

पीएम मोदी का लखनऊ दौरा.
पीएम मोदी का लखनऊ दौरा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 8:40 AM IST

3 Min Read
लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ में प्रस्तावित कार्यक्रम और राष्ट्र प्रेरणा केंद्र के लोकार्पण को लेकर सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है. इसके साथ ही 24 दिसंबर की आधी रात से ही शहर के एंट्री पॉइंट्स और आंतरिक सड़कों पर यातायात बदल दिया जाएगा. खास तौर पर दुबग्गा, मलिहाबाद, सीतापुर रोड और हरदोई रोड से आने वाले यातायात को वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना होगा.



लखनऊ स्थित बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा केंद्र के भव्य लोकार्पण समारोह (25 दिसंबर) को देखते हुए लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है. यह व्यवस्था 24 दिसंबर की रात 12:00 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान भारी वाहनों के साथ-साथ कई मार्गों पर सामान्य यातायात भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. देखें रूट चार्ट...



​शहर के अंदर प्रमुख डायवर्जन (आंतरिक मार्ग)

​लोकार्पण कार्यक्रम के चलते बसंत कुंज और उसके आसपास के रास्तों पर आवाजाही बंद रहेगी.

​मलिहाबाद और मुजासा से बाजनगर और छंदोइया की ओर जाने वाले सभी वाहन अब जीरो पॉइंट मोहान रोड होकर जाएंगे.

​दुबग्गा और तिकोनिया तिराहा से दुबग्गा की ओर भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे. ये वाहन नहर तिराहा और खुशहालगंज होकर किसानपथ जा सकेंगे.

​भिठौली तिराहा से कार्यक्रम स्थल की ओर जाना वर्जित रहेगा. ये वाहन सैरपुर, बख्शी का तालाब और इंदौराबाग होकर इंजीनियरिंग कॉलेज की ओर निकलेंगे.

​पुराना शहर में नया पक्कापुल और कुड़ियाघाट से दुबग्गा की ओर जाने वाले वाहन रूमीगेट, कोनेश्वर और बालागंज होकर जाएंगे.

​दुबग्गा तिराहा से कोई भी वाहन सीतापुर बाईपास या छंदोइया की ओर नहीं जा सकेगा.

बाहरी जिलों से आने वाले भारी वाहनों के लिए निर्देश

​शहर में जाम न लगे इसके लिए बाहरी जिलों के भारी वाहनों (ट्रक, बस आदि) को शहर के बाहर ही डायवर्ट किया गया है.
​कानपुर/उन्नाव से बस्ती, गोरखपुर और आजमगढ़ जाने वाले वाहन फतेहपुर, लालगंज, बछरांवा और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का उपयोग करेंगे.

​सीतापुर से गोंडा और बहराइच जाने वाले वाहन चहलारी घाट होकर निकलेंगे.

​हरदोई से भारी वाहन बघौली, बांगरमऊ और उन्नाव होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की ओर जाएंगे.

​बाराबंकी/सुल्तानपुर से इन मार्गों के वाहन हैदरगढ़ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का रूट अपनाएंगे.



​इमरजेंसी के लिए खुली रहेगी राह

डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ​ने मानवीय आधार पर कुछ रियायतें भी दी हैं. एम्बुलेंस फायर सर्विस, स्कूली वाहन और शव वाहनों को आपात स्थिति में प्रतिबंधित मार्गों से भी निकलने की अनुमति दी जाएगी. किसी भी समस्या या आपात स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.



