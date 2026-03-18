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PM Awas Yojana; यूपी में एक लाख लोगों का होगा अपना आशियाना, जानिए आपको कैसे मिलेगा

यूपी में 90 हजार लाभार्थियों को मिली पहली किस्त : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 90 हजार लाभार्थियों के खाते में 900 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की. प्रत्येक लाभार्थी को 1 लाख रुपये DBT से मिले, जो कुल 2.50 लाख रुपये की सहायता का पहला हिस्सा है. केंद्र से 1.5 लाख और राज्य से 1 लाख रुपये मिलते हैं. तीन किस्तों में राशि जारी होती है. पहली किस्त निर्माण शुरू करने के लिए, दूसरी और तीसरी प्रगति पर.

लखनऊ : प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 उत्तर प्रदेश में शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आवासीय व्यवस्था की जा रही है. सितंबर 2024 में शुरू हुई यह योजना 2029 तक देशभर में 1 करोड़ अतिरिक्त शहरी परिवारों को किफायती पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती है. कुल निवेश 10 लाख करोड़ रुपये और सरकारी सब्सिडी 2.30 लाख करोड़ रुपये है.

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मांग. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोटा. (Photo Credit : ETV Bharat)

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए ये जरूरी. (Photo Credit : ETV Bharat)

योजना के मुताबिक ईडब्ल्यूएस परिवार अपनी जमीन पर 30-45 वर्ग मीटर का घर बना सकते हैं. अनुमानित लागत 8-10 लाख रुपये तक होती है. जिसमें सरकारी सब्सिडी से बोझ काफी कम हो जाता है. यूपी कैबिनेट ने नई नीति मंजूर की है. जिसमें न्यूनतम 30 वर्ग मीटर कारपेट एरिया के किफायती आवास 9 लाख रुपये तक के होंगे. पहले 22.77 वर्ग मीटर में 6 लाख रुपये थे, अब बड़ा और बेहतर घर मिलेगा.उत्तर प्रदेश में PMAY-U 2.0 के अलावा राज्य की किफायती आवास नीति, स्मार्ट सिटी मिशन और AMRUT भी शहरी आवास को मजबूत कर रही हैं. यूपी में 70 वर्ष से ऊपर वरिष्ठों को अतिरिक्त 30 हजार और 40 हजार अतिरिक्त अविवाहित, विधवा को दी जाएगी. पति से अलग महिलाओं को 20 हजार रुपये की अतिरिक्त मदद मिल रही है.

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बताया कि यह योजना न केवल घर दे रही है, बल्कि महिलाओं के नाम पर 96% घर स्वीकृत कर सशक्तिकरण भी बढ़ा रही है. लाखों परिवारों का जीवन बदल रहा है. इसके अलावा नई सुविधाओं में व्यक्तिगत निर्माण के लिए 2.50 लाख तक सहायता दी जाएगी. साझेदारी में किफायती फ्लैट, ईडब्ल्यूएस को सब्सिडी. मजदूरों, प्रवासियों और महिलाओं के लिए सस्ता किराया आवास की सुविधा है. होम लोन पर ब्याज सब्सिडी भी दी जा रही है. 4% तक छूट जो अधिकतम 1.80 लाख तक होगी.







प्राधिकरण और विकास परिषद अलग से दे रहे आवास : आवास विभाग के प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि पूरे प्रदेश में आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण अलग से प्रधानमंत्री आवास के तहत फ्लैट बनाकर दे रहे हैं. करीब 350 स्क्वायर फीट के यह फ्लैट होते हैं. जिनकी कीमत लगभग आठ लाख रुपये होती है और ढाई लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है. सब्सिडी काटकर आवेदक को यह रुपये देने होते हैं. लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है उत्तर प्रदेश में 2018 से अब तक करीब 20 हजार फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं.











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