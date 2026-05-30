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छुट्टियों में तीर्थ दर्शन; IRCTC लाया है तीन ज्योतिर्लिंग के साथ शिरडी दर्शन का हवाई टूर पैकेज

पैकेज पांच रात और छह दिन का है. जिसमें नासिक-शिरडी और छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) का भ्रमण कराया जाएगा.

IRCTC Tour Package 2026
IRCTC Tour Package 2026 (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 9:32 AM IST

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लखनऊ : गर्मी की छुट्टियों में अगर आप सैर सपाटा वाले पर्यटन स्थलों पर जाने की जगह तीर्थ स्थलों की यात्रा कर ईश्वर के दर्शन कर अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं तो फिर आईआरसीटीसी का यह पैकेज आपके लिए हर तरह से बेहतर साबित हो सकता है. यात्रियों की मांग पर आईआरसीटीसी क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से "तीन ज्योतिर्लिंग के साथ शिरडी दर्शन” का हवाई टूर पैकेज लांच किया गया है. यह पैकेज पांच रात और छह दिन का है. जिसमें नासिक-शिरडी और छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) का भ्रमण कराया जाएगा. यह पैकेज 30 जून से पांच जुलाई तक का है.





आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस टूर में यात्रियों को लखनऊ से नासिक जाने और नासिक से लखनऊ आने की व्यवस्था फ्लाइट से की गई है. साथ ही खाने-पीने व ठहरने की व्यवस्था तीन सितारा होटल में की गई है. यात्रा के दौरान नासिक के पंचवटी में पांच बरगद के पेड़, सीता गुफा मंदिर और त्रिम्बकेश्वर मंदिर एवं नासिक से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का दर्शन कराया जाएगा. शिरडी में शिरडी साईं बाबा और शनि शिगनापुर मंदिर के दर्शन, छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद) में घृष्णेश्वर मंदिर और एलोरा की गुफाओं का भी भ्रमण कराया जाएगा.



कितना है पैकेज टैरिफ : 57 रुपये एक व्यक्ति के ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति.
-46,500 रुपये दो व्यक्तियों के एक साथ ठहरने पर पैकेज का मूल्य प्रति व्यक्ति.
-45,400 रुपये तीन लोगों के एक साथ ठहरने पर प्रति व्यक्ति.
-40,700 रुपये माता-पिता के साथ ठहरने पर प्रति बच्चे का पैकेज मूल्य बेड सहित और 38,200 रुपये बिना बेड के होगा.





आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा के मुताबिक पैकेज की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जाएगी. यात्रा की बुकिंग पर्यटन भवन स्थित आईआरसीटीसी कार्यालय और आईआरसीटीसी की बेवसाइट irctctourism.com पर ऑनलाइन भी कराई जा सकती है.

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