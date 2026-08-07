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लखनऊ: फीनिक्स मॉल में सनी देओल-प्रीति जिंटा के इवेंट में हादसा, भीड़ के धक्का-मुक्की में युवक ऊंचाई से गिरा

सनी देओल ने लखनऊ से अपने जुड़ाव को किया याद: युवक के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई हैं. इससे पूर्व प्रमोशन इवेंट के दौरान अभिनेता सनी देओल ने लखनऊ शहर से अपने पुराने जुड़ाव को याद किया. सनी देओल ने कहा कि मैं लखनऊ से हमेशा से गहराई से जुड़ा रहा हूं. यहां की तहजीब और लोगों का प्यार अद्भुत है.

अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर: आनन-फानन में घायल युवक को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सनी देओल और प्रीति जिंटा लंबे समय बाद पर्दे पर एक साथ वापसी कर रहे हैं, जिसको लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह था. फिल्म 'बटवारा 1947' के प्रमोशन इवेंट के बाद जब स्टारकास्ट मॉल से बाहर निकल रही थी, तभी भीड़ को नियंत्रित करने के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण धक्का-मुक्की शुरू हो गई. इसी अव्यवस्था और धक्का-मुक्की के बीच एक युवक का संतुलन बिगड़ गया और वह अचानक नीचे गिर पड़ा.

इसी दौरान मॉल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की कथित लापरवाही के चलते एक युवक ऊंचाई से नीचे गिर पड़ा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मॉल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

लखनऊ: लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित फीनिक्स मॉल में बॉलीवुड स्टार सनी देओल, प्रीति जिंटा और अभिनेता करण देओल की आगामी बहुचर्चित फिल्म 'बटवारा 1947' के प्रमोशन के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. अपने पसंदीदा अभिनेताओं की एक झलक पाने के लिए मॉल में प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा.

फिल्म 'बटवारा 1947' के प्रमोशन में हादसा. (Photo Credit: ETV Bharat)

रूमी गेट का दीदार और तांगे की सवारी का मज़ा: मैंने लखनऊ में पहले भी कई फिल्मों की शूटिंग की है और यहां आकर हमेशा अपनों जैसा अहसास होता है. प्रमोशन के सिलसिले में लखनऊ पहुंचे सनी देओल, प्रीति जिंटा और करण देओल ने ऐतिहासिक रूमी गेट का दीदार भी किया. इस दौरान सनी देओल ने पुराने लखनऊ में तांगे की सवारी का लुत्फ उठाया और प्रशंसकों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. हालांकि लखनऊ के फीनिक्स मॉल में घटी इस दुर्घटना ने खुशी के माहौल में अफरा-तफरी और चिंता का माहौल बना दिया है.

सीएम योगी से मिले फिल्म अभिनेता सनी देओल और प्रीति जिंटा: लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री प्रीति जिंटा से शुक्रवार को अपने सरकारी आवास में मुलाकात की. 14 अगस्त को रिलीज होने वाली सनी और प्रीति की फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के सिलसिले में दोनों लखनऊ आए हुए थे. इस दौरान अभिनेता और अभिनेत्री पुराने लखनऊ गए, जहां उन्होंने प्रसिद्ध रूमी गेट के आसपास अपनी तस्वीरें भी खिंचवाईं. मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद दोनों कलाकारों ने अपनी असीम खुशी जाहिर की.

लखनऊ में सीएम योगी से मिले सनी देओल और प्रीति जिंटा. (Photo Credit: ETV Bharat)

यूपी में फिल्म उद्योग को हर संभव सुविधा देने का आश्वासन: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि ज्यादा से ज्यादा फिल्में उत्तर प्रदेश में बनाई जाएं, राज्य सरकार हर तरह की सुविधा फिल्म उद्योग को प्रदान करेगी. सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट के सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को पास कर दिया है, जिसके बाद से फिल्म को लेकर चर्चाएं तेज हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने इस फिल्म को बिना किसी बदलाव के हरी झंडी दी है. बता दें कि यह फिल्म भारत के बंटवारे की दर्दनाक पृष्ठभूमि पर आधारित है.

लाहौर के परिवार और हिंदू महिला की अनोखी कहानी: इस फिल्म का सनी देओल के फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 'बंटवारा 1947' में प्रीति जिंटा और सनी देओल के साथ करण देओल, अली फजल, खुशी हजारे, कनिका कपूर, शबाना आजमी और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे. इस फिल्म के जरिए प्रीति जिंटा पांच साल से भी ज्यादा समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं. फिल्म में लाहौर के एक मुस्लिम परिवार की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें नया मोड़ तब आता है जब उनका सामना अपने पैतृक घर को छोड़ने से मना करने वाली एक हिंदू महिला से होता है.

राजकुमार संतोषी के निर्देशन में 14 अगस्त को होगी रिलीज: 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है, जबकि आमिर खान और अर्पणा पुरोहित इसे मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं. यह फिल्म आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के बैनर तले बनी है. यह फिल्म 14 अगस्त 2026 को दुनियाभर में एक साथ रिलीज की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, वहीं सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सीएम ने प्रदेश में अधिक से अधिक फिल्में बनाने की उम्मीद जताई है.

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