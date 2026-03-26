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लखनऊ में पेट्रोल-डीजल की किल्लत की अफवाह; पंपों पर उमड़ी भीड़, सरकार ने कहा- पर्याप्त है स्टॉक

लखनऊ एडीएम ज्योति गौतम ने कहा, जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है. सभी पंपों पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है.

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'एडवांस पेमेंट' अनिवार्य करने से डीलरों की तेल खरीदने की क्षमता पर असर पड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 8:08 PM IST

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Updated : March 26, 2026 at 8:26 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जिलों में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी की किल्लत को लेकर फैली अफवाहों ने लोगों के बीच भारी चिंता पैदा कर दी है. इसी के चलते शहर के कई पेट्रोल पंपों पर गुरुवार को वाहनों की लंबी कतारें और अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. यूपी सरकार ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है. पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है. पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ न लगाएं. पेट्रोल-डीजल के लिए पैनिक माहौल न बनाए. मांग के अनुसार समय पर आपूर्ति की जा रही है. अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लिया जाएगा.

हजरतगंज, अलीगंज, गोमतीनगर और चिनहट जैसे प्रमुख इलाकों में बड़ी संख्या में लोग ईंधन भरवाने पहुंचे. कई स्थानों पर लोगों को अपनी बारी के लिए आधे-आधे घंटे तक कतारों में लगकर इंतजार करना पड़ा.

पेट्रोल पंप पर परेशान लोग. (Video Credit: ETV Bharat)

डिलीवरी कर्मियों की बढ़ी परेशानी: पेट्रोल पंप पर कतार में लगे जोमैटो कर्मचारी सौरभ ने बताया कि वे करीब आधे घंटे से धक्के खाकर लाइन में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने हजरतगंज के कई पंपों का चक्कर लगाया लेकिन हर जगह भारी भीड़ के कारण उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी. वहीं एक अन्य उपभोक्ता मानस त्रिपाठी ने प्रशासन के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ पंपों पर सीमित मात्रा में तेल दिया जा रहा है. जनता भ्रमित है और सरकार को इस स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर सही जानकारी साझा करनी चाहिए.

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लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवाने पहुंचे. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन ने किल्लत की खबरों को नकारा: स्थानीय निवासी गुड्डू ने बताया कि उनके इलाके में तेल खत्म होने की सूचना मिलते ही वे घबराकर लाइन में लग गए. इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए एडीएम लखनऊ ज्योति गौतम ने कहा कि जिले में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है. सभी पंपों पर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है और तेल कंपनियां लगातार टैंकरों के जरिए सप्लाई बनाए हुए हैं. उन्होंने बताया कि लोग केवल अफवाहों के कारण घबराकर एक साथ पंपों पर पहुंच रहे हैं जिससे भीड़ बढ़ रही है.

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ईंधन की आपूर्ति बाधित होने की आशंका. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रशासन ने सहयोग की अपील की: ज्योति गौतम ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन की ओर से पेट्रोल या डीजल की बिक्री पर कोई आधिकारिक लिमिट नहीं लगाई गई है. उन्होंने जनता से अपील की कि बिना जरूरत के पैनिक होकर पेट्रोल भरवाने से बचें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. नियमों के तहत डिब्बों में पेट्रोल देना प्रतिबंधित है और केवल वाहनों में ही ईंधन दिया जा रहा है. प्रशासन ने लोगों से किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न देने और संयम बनाए रखने का आग्रह किया है.

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Last Updated : March 26, 2026 at 8:26 PM IST

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