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लखनऊ: किशोरी से दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार, पारा पुलिस ने भेजा जेल

लखनऊ: लखनऊ के थाना पारा पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी को हवस का शिकार बनाने और उसकी आपत्तिजनक फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने वाले फरार आरोपी को शनिवार सुबह धर दबोचा. पुलिस ने आरोपी को तेजीखेड़ा, हरदोई फाटक से घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है. मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित परिवार ने 4 अगस्त 2026 को थाना पारा पर उपस्थित होकर लिखित तहरीर दी. तहरीर के अनुसार आरोपी ने नाबालिग किशोरी का शारीरिक शोषण किया और धोखे से उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए.

आपत्तिजनक फोटो से कर रहा था ब्लैकमेल: इसके बाद आरोपी इन फोटो-वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर किशोरी को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था. इंस्पेक्टर सुरेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर पारा थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गंभीर संगीन धाराओं में मामला पंजीकृत किया. मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी.

पुलिस ने तेजीखेड़ा हरदोई फाटक के पास से दबोचा: इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह सूचना के आधार पर पारा पुलिस टीम ने तेजीखेड़ा, हरदोई फाटक के पास दबिश देकर 19 वर्षीय आरोपी को दबोच लिया. पकड़े गए आरोपी की पहचान मेहदीगंज, थाना बाजारखाला निवासी के रूप में हुई है. पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया है.