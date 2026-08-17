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लखनऊ: नगर निगम टीम और पुलिस पर पथराव करने वाली दो सगी बहनें गिरफ्तार, भेजा गया जेल

हमले में चौकी प्रभारी समेत 4 लोग घायल हुए थे. ( Photo Credit: ETV Bharat )