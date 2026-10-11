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रफ्तार के कहर ने बुझाया घर का चिराग, दोस्त जिंदगी की जंग लड़ रहा!

रफ्तार के कहर ने बुझाया घर का चिराग ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ग्रामीण इलाके माल में रविवार दोपहर तेज रफ्तार वाहन के कहर ने एक हंसते-खेलते परिवार का चिराग बुझा दिया. साइकिल से सामान खरीदने निकले 12 वर्षीय स्कूली छात्र को पीछे से आ रही चोकर लदी अनियंत्रित डीसीएम ने बुरी तरह रौंद दिया. पहिया सिर पर चढ़ जाने के कारण कक्षा 5 के छात्र कुंज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि साइकिल पर पीछे बैठा उसका सहपाठी गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल छात्र को नाजुक हालत में केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. हादसे के बाद चालक डीसीएम छोड़कर मौके से भाग निकला. सूचना पर पहुंची माल पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार चालक की तलाश में दबिश दे रही है.

रफ्तार का कहर: ​प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस के अनुसार शिव शक्ति सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ने वाला 12 वर्षीय कुंज अपने हमउम्र दोस्त प्रीत के साथ साइकिल से सामान लेने बाजार जा रहा था. दोपहर करीब 2:00 बजे जैसे ही दोनों छात्र माल स्थित यूको बैंक के पास पहुंचे, पीछे से आ रही तेज रफ्तार चोकर लदी डीसीएम ने उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर पड़े और डीसीएम का भारी पहिया कुंज के सिर को कुचलता हुआ आगे निकल गया, जिससे उसकी मौके पर ही सांसें थम गईं.

चोकर लदी डीसीएम ने मासूम को कुचला (Photo Credit: ETV Bharat) पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर चोकर लदी डीसीएम को जब्त कर थाने पहुंचा दिया है. शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों और गाड़ी के नंबर के आधार पर फरार चालक की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.- नवाब अहमद, इंस्पेक्टर