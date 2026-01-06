ETV Bharat / state

रफ्तार का कहर; लखनऊ में बेकाबू कार ने युवक और 2 भैंसों को रौंदा, मौके पर मौत

लखनऊ : दुबग्गा थाना क्षेत्र में आउटर रिंग रोड पर सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में भैंस चरा रहे युवक (20) और उसकी दो भैंसों की मौत हो गई. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर करीब तीन घंटे तक प्रदर्शन किया और हाईवे जाम रखा. ग्रामीण मुआवजे की मांग और कार चालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे. पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को समझाबुझाकर देर शाम यातायात बहाल कराया.









​

इंस्पेक्टर दुबग्गा अभिनय वर्मा ने बताया कि सोमवार को काकोरी थाना क्षेत्र के बनिया खेड़ा निवासी रामानंद उर्फ गोलू (20) एसएचएम अस्पताल के सामने सड़क किनारे अपनी भैंसें चरा रहा था. इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार उसे और भैंसों को रौंदते हुए सड़क पर ही पलट गई. इसकी खबर लगने पर परिजन व बड़ी संख्या में ग्रामीण रिंग घटनास्थल पर पहुंच गए और जाम लगा दिया. जाम प्रदर्शन की सूचना पर एसीपी ट्रैफिक, एसपी बाजार खाला और दुबग्गा, पारा व काकोरी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के समझाबुझाकर जाम खुलवाया गया.

ग्रामीणों के मुताबिक गोलू पांच भाई-बहनों में सबसे बड़ा था और अपनी मां सुनीता व परिवार का मुख्य सहारा था. ग्रामीण मृतक गोलू के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे थे. दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में ले लिया है. चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.



​

