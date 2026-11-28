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महिलाओं को उनके अधिकार और हक देने में बाधा डाल रहा विपक्ष : ब्रजेश पाठक

डिप्टी सीएम ने कहा कि आगामी राजनीतिक संघर्ष में यह स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन-कौन से दल महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में खड़े हैं और कौन उनका विरोध कर रहे हैं. कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लगातार महिला हितों की अनदेखी कर रही हैं. ये दल महिलाओं के अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन जब उन्हें अधिकार देने का अवसर आता है तो विरोध करने लगते हैं.



समाजवादी पार्टी पूरी तरह भ्रमित : सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से परिसीमन को लेकर भाजपा पर लगाए गए आरोपों के सवाल पर कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह भ्रमित है. उसे समझ नहीं आ रहा है कि किस मुद्दे पर क्या रुख अपनाना है. आरोप लगाया कि सपा ने अपने शासनकाल में प्रदेश में गुंडों और माफिया को बढ़ावा देने का काम किया. प्रदेश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ रही हैं, लेकिन विपक्षी दल उनके अधिकारों में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं.



संसद जो भी निर्णय लेगी, वह देश में लागू होगा : आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के परिसीमन विधेयक को लेकर दिए गए बयान पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारत में लोकतंत्र सबसे मजबूत है और संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है. संसद जो भी निर्णय लेगी, वह देश में लागू होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी लोगों से एकजुट होकर महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए महिला आरक्षण के समर्थन में मतदान करने का आह्वान किया है. उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 120 सीटें प्रस्तावित किए जाने और वर्ष 2029 के चुनाव में सीटों की संभावित संख्या से जुड़े सवाल पर कहा कि अभी विधेयक का अध्ययन नहीं किया है. इसकी प्रति मिलने के बाद ही कुछ स्पष्ट कर सकेंगे.