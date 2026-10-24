मतदाता बनने का मौका; विशेष कैंप में छूटे हुए और पहली बार जुड़वाएं नाम, शाम 4 बजे तक पोलिंग बूथ पर मिलेंगे बीएलओ
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के अनुसार 24 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर कैंप लगेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 11:04 AM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के उपरांत मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए नागरिकों तथा पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित कराने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर, 2026 (शनिवार) को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में मतदाता सूची में छूटे हुए और पहली बार नाम शामिल कराने का पूरा मौका है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को कैंप का व्यवस्थित ढंग से संचालन करने का निर्देश दिया है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि 24 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें. सभी बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध होने चाहिए. प्रत्येक मतदेय स्थल पर हेल्प डेस्क भी सक्रिय रखे. जिससे नागरिकों को पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सहायता मिल सके.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष कैंप के आयोजन का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. इसकी जानकारी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों को भी दी जाए. साथ ही ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं.
ऑफलाइन फार्म-6 भरने हेतु इच्छुक पात्र नागरिकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो के साथ जन्म एवं निवास संबंधी आवश्यक अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां तथा परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र की संख्या (यदि उपलब्ध है तो) बूथ पर लेकर आने के लिए प्रेरित भी किया जाए.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे. इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान के सघन पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं. निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी.