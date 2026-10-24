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मतदाता बनने का मौका; विशेष कैंप में छूटे हुए और पहली बार जुड़वाएं नाम, शाम 4 बजे तक पोलिंग बूथ पर मिलेंगे बीएलओ

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ( Photo Credit : ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 के उपरांत मतदाता सूची में पंजीकरण से छूटे हुए नागरिकों तथा पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम सम्मिलित कराने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर, 2026 (शनिवार) को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. ऐसे में मतदाता सूची में छूटे हुए और पहली बार नाम शामिल कराने का पूरा मौका है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को कैंप का व्यवस्थित ढंग से संचालन करने का निर्देश दिया है.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा. (Video Credit : ETV Bharat) मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया है कि 24 अक्टूबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारी प्रातः 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें. सभी बीएलओ के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म-6 उपलब्ध होने चाहिए. प्रत्येक मतदेय स्थल पर हेल्प डेस्क भी सक्रिय रखे. जिससे नागरिकों को पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सहायता मिल सके.



मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष कैंप के आयोजन का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए. इसकी जानकारी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों तथा सामाजिक संगठनों को भी दी जाए. साथ ही ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म-6 भरने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए हैं.