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ऑपरेशन मुस्कान; गुस्से में छोड़ा घर, बदली पहचान और पहुंच गया हरियाणा, 10 महीने बाद पुलिस ने ढूंढ़ निकाला

लखनऊ : नौकरी में वेतन को लेकर विवाद और गुस्से में आकर महज 16 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले युवक को लखनऊ पुलिस की एएचटीयू ने 10 महीने बाद परिवार से मिला दिया है. लखनऊ पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) ने 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत किशोर को हरियाणा के यमुनानगर से बरामद करके उसके माता-पिता के हवाले कर दिया है. बेटे के मिलने पर परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.





एडीसीपी क्राइम किरण यादव के अनुसार मामला तालकटोरा थाना क्षेत्र का है. वर्ष 2025 में 16 वर्षीय किशोर अचानक घर से लापता हो गया था. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद तालकटोरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. मामले की जांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) को सौंपी गई थी.

जांच के दौरान पता चला कि किशोर पहले एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था. नौकरी के दौरान कंपनी के मैनेजर से वेतन को लेकर विवाद हो गया था. इसी बात से नाराज होकर उसने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया और वह लखनऊ से सीधे हरियाणा के यमुनानगर पहुंच गया. जहां उसने अपनी पहचान छिपा ली और बरकत डीलक्स वैष्णो ढाबा में काम करने लगा. 10 महीने की लगातार कोशिशों के बाद पुलिस को किशोर के हरियाणा यमुनानगर में ढाबे पर होने के इनपुट मिले.