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ऑपरेशन मुस्कान; गुस्से में छोड़ा घर, बदली पहचान और पहुंच गया हरियाणा, 10 महीने बाद पुलिस ने ढूंढ़ निकाला

लखनऊ तालकटोरा थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोर वर्ष 2025 में घर से लापता हो गया था.

ऑपरेशन मुस्कान; 10 महीने बाद पुलिस ने खोज निकाला.
ऑपरेशन मुस्कान; 10 महीने बाद पुलिस ने खोज निकाला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 12:34 PM IST

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लखनऊ : नौकरी में वेतन को लेकर विवाद और गुस्से में आकर महज 16 साल की उम्र में घर छोड़ने वाले युवक को लखनऊ पुलिस की एएचटीयू ने 10 महीने बाद परिवार से मिला दिया है. लखनऊ पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) ने 'ऑपरेशन मुस्कान' के तहत किशोर को हरियाणा के यमुनानगर से बरामद करके उसके माता-पिता के हवाले कर दिया है. बेटे के मिलने पर परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.



एडीसीपी क्राइम किरण यादव के अनुसार मामला तालकटोरा थाना क्षेत्र का है. वर्ष 2025 में 16 वर्षीय किशोर अचानक घर से लापता हो गया था. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद तालकटोरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई. मामले की जांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) को सौंपी गई थी.

जांच के दौरान पता चला कि किशोर पहले एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था. नौकरी के दौरान कंपनी के मैनेजर से वेतन को लेकर विवाद हो गया था. इसी बात से नाराज होकर उसने बिना किसी को बताए घर छोड़ दिया और वह लखनऊ से सीधे हरियाणा के यमुनानगर पहुंच गया. जहां उसने अपनी पहचान छिपा ली और बरकत डीलक्स वैष्णो ढाबा में काम करने लगा. 10 महीने की लगातार कोशिशों के बाद पुलिस को किशोर के हरियाणा यमुनानगर में ढाबे पर होने के इनपुट मिले.



सूचना की पुष्टि होने पर लखनऊ पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त कार्रवाई करते हुए किशोर को सकुशल बरामद किया है. इसके बाद उसे सुरक्षित लखनऊ लाया गया और माता-पिता के सुपुर्द कर दिया गया. एडीसीपी क्राइम किरण यादव का कहना है कि 'ऑपरेशन मुस्कान' का उद्देश्य सिर्फ गुमशुदा बच्चों को तलाशना ही नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित उनके परिवार तक पहुंचाना भी है.

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