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'ऑपरेशन कवच'; एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने संभाला मोर्चा, 28 अवैध बसों का चालान, 20 सीज

'ऑपरेशन कवच' के तहत लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में अवैध वाहनों-बसों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है.

लखनऊ में वैध बसों पर एक्शन.
लखनऊ में वैध बसों पर एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 2:38 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अवैध वाहन यात्रियों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं. सुरक्षा मानकों को धता बताते हुए सड़कों पर दौड़ रहे हैं. आए दिन ऐसे वाहन यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. अब इस तरह के वाहन सड़क पर न चलने पाएं इसके लिए परिवहन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है. विभाग के सीनियर अधिकारी भी सड़क पर उतरकर अवैध वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने लगे हैं.

लखनऊ में 'ऑपरेशन कवच' पर निकले अधिकारी.
लखनऊ में 'ऑपरेशन कवच' पर निकले अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)

ऑपरेशन कवच के तहत ऐसे अवैध वाहनों का कॉकस भेदा जा रहा है. चेकिंग अभियान चला कर ऐसे वाहनों को पकड़ा जा रहा है. अवैध बसों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान में एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (एनफोर्समेंट) केडी सिंह ने खुद मोर्चा संभाला है. उनके साथ डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ, एआरटीओ, पुलिस विभाग की चेकिंग टीम के अलावा परिवहन निगम की टीम भी शिकंजा कस रही है.

लखनऊ में 'ऑपरेशन कवच' पर निकले अधिकारी.
लखनऊ में 'ऑपरेशन कवच' पर निकले अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) केडी सिंह ने बताया कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में अवैध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है. इसके तहत ऐसी बसों को ऑपरेशन कवच के तहत पकड़ा जा रहा है जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रही हैं.

इसी के तहत उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ की प्रवर्तन टीमों के साथ उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र लखनऊ राधेश्याम के नेतृत्व में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस वे पर बसों के खिलाफ सघन चेकिंग की गई. जो बस बॉडी कोड के उल्लंघन, सुरक्षा उपकरणों में कमी और यात्री सुरक्षा में लापरवाही बरत रहे थे. देर रात तक चलाए गए इस अभियान में बस बॉडी कोड का उल्लंघन करने, बगैर सुरक्षा मानकों के साथ संचालित होने और परमिट शर्तों के उल्लंघन में कुल 28 बसों का चालान किया गया. 20 बसें बंद कराई गईं.

प्रयागराज के पीटीओ सस्पेंड : ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशुतोष निरंजन ने प्रयागराज के यात्री कर अधिकारी रणवीर सिंह चौहान को सस्पेंड कर दिया है. आरोप है कि उनके सरकारी वाहन में एक प्राइवेट व्यक्ति बैठकर नोट गिन रहा था. जिसका नाम पुष्पेंद्र सिंह है. यह वीडियो वायरल हुआ तो इसकी जांच कराई गई. प्रथमदृष्टया मामला सही पाया गया. इसके बाद परिवहन आयुक्त ने रणवीर सिंह चौहान को निलंबित कर मुख्यालय से अटैच करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है.


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