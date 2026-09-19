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लखनऊ में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुज़ीन' मेला: प्रदेश की मशहूर मिठाइयों का लगा संगम; रेट लिस्ट और बिक्री कीमत में अंतर, उठे सवाल

एक ही छत के नीचे मिले प्रदेश भर के मशहूर स्वाद. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रतापगढ़ के पेड़े और आंवले के उत्पाद: एमपी प्रजापति के मुताबिक, लाल पेड़ा 800 रुपये प्रति किलो और केसर पेड़ा 1000 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है. मेले में प्रतापगढ़ के आंवले से तैयार किए गए अलग-अलग उत्पाद भी मौजूद हैं. स्टॉल संचालक शिवांशु शर्मा ने बताया कि प्रतापगढ़ में आंवले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चर्चा कर चुके हैं. उनके स्टॉल पर आंवले के लड्डू, मुरब्बा, बर्फी, कैंडी और आंवले की चटनी समेत कई उत्पाद उपलब्ध हैं.

इससे रेट लिस्ट और वास्तविक बिक्री कीमत के बीच अंतर को लेकर सवाल खड़े हुए. मेले में प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध पेड़े का स्टॉल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा. स्टॉल संचालक एमपी प्रजापति ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उनका पेड़ा शुद्ध खोया और दूध से तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि इसमें इलायची का इस्तेमाल किया जाता है और गुणवत्ता की वजह से प्रतापगढ़ का पेड़ा प्रसिद्ध है.

रेट लिस्ट और बिक्री कीमत में अंतर पर सवाल: मेले में सरकारी दावों और जमीनी हकीकत को लेकर कुछ सवाल भी सामने आए. स्टॉल पर अलग-अलग जिलों के उत्पादों की रेट लिस्ट प्रदर्शित की गई है, लेकिन कुछ उत्पाद तय कीमत से ज्यादा दाम पर बिकते नजर आए. उदाहरण के तौर पर संडीला के लड्डू की रेट लिस्ट में दो लड्डू की कीमत 30 रुपये और चार लड्डू की कीमत 60 रुपये दर्ज थी. लेकिन मेले में चार लड्डू एक छोटे मटके में रखकर 100 रुपये में बेचे जा रहे थे.

इसके साथ ही स्थानीय कारीगरों और कारोबारियों को बाजार उपलब्ध कराने की कोशिश भी की गई है. मेले में प्रदेश के अलग-अलग जिलों की मशहूर मिठाइयों और खाद्य उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग की ओर से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत लखनऊ में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुज़ीन' मेले का आयोजन किया गया. मेले का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों के मशहूर खान-पान और पारंपरिक व्यंजनों को एक ही जगह लोगों तक पहुंचाना है.

शिवांशु शर्मा के मुताबिक, आंवले के लड्डू की कीमत आधा किलो के लिए 170 रुपये है. मुरब्बा 240 रुपये प्रति किलो, कैंडी 140 रुपये आधा किलो और बर्फी 140 रुपये आधा किलो की दर से उपलब्ध है. मेले में बहराइच, बलरामपुर और लखीमपुर के उत्पादों से जुड़े स्टॉल भी चर्चा में रहे. यहां एक ही स्टॉल पर बहराइच का चमचम, बलरामपुर का कलाकंद और लखीमपुर का रसगुल्ला बिक्री के लिए रखा गया है.

पेड़ा, चमचम, कलाकंद और चंद्रकला से सजा मेला, जानिए कहां क्या है खास. (Photo Credit: ETV Bharat)

बहराइच के चमचम से बलरामपुर के कलाकंद तक: स्टॉल संचालक मनन कश्यप ने बहराइच के चमचम को तैयार करने की प्रक्रिया भी बताई. उनके मुताबिक, चमचम बनाने के लिए दूध को फाड़कर छेना तैयार किया जाता है. इसके बाद इसे पकाया जाता है और ऊपर से क्रीम लगाई जाती है. उन्होंने बताया कि चमचम को चम्मच से काटकर खाने की वजह से इसका नाम चमचम पड़ा.

मनन कश्यप के मुताबिक, बहराइच का चमचम 50 रुपये प्रति पीस और करीब 1250 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध है. वहीं, बलरामपुर के कलाकंद को तैयार करने के लिए करीब पांच लीटर दूध में छेने का पानी डालकर उसे दानेदार किया जाता है. इसके बाद इसे पकाया जाता है, चीनी मिलाई जाती है और ट्रे में निकालकर ठंडा किया जाता है. कलाकंद जमने के बाद उसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं.

मेले में खूब जम रहा पारंपरिक मिठाइयों का रंग. (Photo Credit: ETV Bharat)

एक व्यक्ति के पास कई जिलों के स्टॉल: मनन कश्यप ने बताया कि बलरामपुर का कलाकंद वहां काफी मशहूर है. उत्तर प्रदेश सरकार की 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुज़ीन' पहल के तहत प्रदेश के 75 जिलों के प्रसिद्ध खान-पान और पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने की बात कही गई है. इसका उद्देश्य हर जिले की खास पहचान वाले व्यंजन और स्थानीय उत्पाद को बाजार और पहचान दिलाना है. हालांकि, मेले में एक ही व्यक्ति की ओर से अलग-अलग जिलों के उत्पादों के स्टॉल संचालित किए जाने से योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं.

रेट लिस्ट से ज्यादा कीमत पर बिक्री का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)

मनन कश्यप बहराइच के चमचम, बलरामपुर के कलाकंद और लखीमपुर के रसगुल्ले के स्टॉल एक साथ संचालित कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जिस योजना में प्रत्येक जिले के स्थानीय उत्पाद और कुज़ीन को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है, वहां एक ही व्यक्ति कई जिलों के उत्पादों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर कर रहा है. यह सवाल मेले में आने वाले लोगों के बीच भी चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, इसके पीछे चयन प्रक्रिया और स्टॉल आवंटन के विभागीय नियम क्या हैं, यह स्पष्ट नहीं किया गया है.

'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुज़ीन' पर उठे सवाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

बाराबंकी की चंद्रकला भी बनी आकर्षण: मेले में बाराबंकी की प्रसिद्ध चंद्रकला भी लोगों को आकर्षित कर रही है. स्टॉल संचालक आशू ने बताया कि चंद्रकला तैयार करने के लिए खोये को अच्छी तरह भुना जाता है. इसमें मसाले और मेवे मिलाने के बाद इसे गोल आकार दिया जाता है और देसी घी में तला जाता है. इसके बाद इसे चाशनी में डुबोकर बाहर निकाला जाता है और ऊपर से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं.

आशु के मुताबिक, बाराबंकी की चंद्रकला 400 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रही है. एक पीस की कीमत 20 रुपये है. कुल मिलाकर यह मेला प्रदेश के अलग-अलग जिलों के खान-पान की विविधता को एक जगह लाने की कोशिश है. लोगों को एक ही स्थान पर अलग-अलग जिलों की मशहूर मिठाइयों और पारंपरिक उत्पादों का स्वाद लेने का मौका मिल रहा है.

एक ही स्टॉल पर तीन जिलों का स्वाद. (Photo Credit: ETV Bharat)

मेले की पारदर्शिता पर भी चर्चा: रेट लिस्ट से अलग कीमत पर उत्पादों की बिक्री और एक ही व्यक्ति के पास कई जिलों के कुज़ीन के स्टॉल होने जैसे सवाल इस पहल के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा का विषय बन गए हैं. अगर योजना का मकसद हर जिले के स्थानीय उत्पाद को अलग पहचान और बाजार देना है, तो स्टॉल आवंटन और कीमतों को लेकर पारदर्शिता महत्वपूर्ण हो जाती है. मेले में मौजूद उत्पादों और उनकी बिक्री कीमतों को लेकर उठे सवालों पर विभाग का पक्ष भी महत्वपूर्ण होगा. ऐसे में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुज़ीन' पहल के जरिए स्थानीय उत्पादों को कितना फायदा मिलता है, यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी.

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