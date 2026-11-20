कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सूची में यूपी की महिला नेत्रियों को नहीं मिली जगह, शाहनवाज आलम भी हटे
कांग्रेस की 81 राष्ट्रीय सचिवों की सूची में उत्तर प्रदेश की किसी भी महिला नेत्री को स्थान नहीं मिलने से मायूसी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:14 PM IST
लखनऊ: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पिछले माह एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरणों को साधा और महिला नेत्री आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला था. इसके बाद उत्तर प्रदेश की महिला नेत्रियों में यह यकीन पैदा हुआ था कि अब उन्हें भी आगे बढ़ने और बड़ी जिम्मेदारी पाने का मौका मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसा होता नहीं दिख रहा है.
उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली महिला नेत्रियों को राष्ट्रीय राजनीति में स्थान नहीं मिल पा रहा है और फैसले में पुरुषों को ही ज्यादा अहमियत दी जा रही है. कांग्रेस ने एक दिन पहले ही 81 राष्ट्रीय सचिवों के नाम का एलान किया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अलग-अलग प्रदेशों से छह राष्ट्रीय सचिव बनाए गए और साथ ही यूपी से ताल्लुक रखने वाले छह नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाकर बाहरी राज्यों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई.
यूपी की नेत्रियों में फैली मायूसी: खास बात यह है कि यूपी के लिए जो राष्ट्रीय सचिव बनाए गए उनमें एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया और साथ ही यूपी से जिन नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, उनमें भी एक भी महिला नेत्री को स्थान नहीं मिला. इसी वजह से कांग्रेस की महिला नेत्रियों के बीच मायूसी फैल गई है. कांग्रेस पार्टी ने जिन 81 राष्ट्रीय सचिवों के नाम का एलान किया, उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करें तो यह आंकड़ा 13 फीसद भी नहीं पहुंचता. कुल 12 महिला नेत्रियों को ही राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और उनमें से भी उत्तर प्रदेश की एक भी महिला नेत्री को इस काबिल नहीं समझा गया कि राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें जगह मिल सके, जबकि इसी राज्य में दो माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण की बात कर रही है.
सह प्रभारियों की सूची में भी महिलाओं की अनदेखी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया और इसके तहत ब्राह्मण विधायक आराधना मिश्रा "मोना" को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जबकि मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सांसद इमरान मसूद को स्थान दिया गया. वहीं दलितों को साधने के लिए यूपी प्रभारी की जिम्मेदारी राजेंद्र पाल गौतम को सौंपी गई, क्योंकि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के सहारे कांग्रेस को लग रहा है कि वह यूपी में जातीय गोलबंदी करने में सफल हो जाएगी. हालांकि महिलाओं को खास अहमियत देने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को ही खास स्थान नहीं दिया, क्योंकि संगठन को मजबूत करने के लिए जिन राष्ट्रीय सचिवों को सह प्रभारी बनाया गया उनमें भी महिलाओं को कोई तवज्जो नहीं मिली.
यूपी के छह नेताओं को नई जिम्मेदारी: उत्तर प्रदेश में जिन नेताओं को राष्ट्रीय सचिव व सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई उनमें अभिषेक दत्त, कुणाल चौधरी, जगदीश चंद्र जांगिड, संजीव आर्या, वरुण चौधरी और अब्दुल हन्नान शामिल हैं, लेकिन एक भी महिला नेत्री को यह दायित्व नहीं मिला. इसी तरह उत्तर प्रदेश के जिन छह नेताओं यानी विश्वविजय सिंह, डॉ. राहुल राजभर, अवनीश काजला, ओमवीर यादव, सुशील पासी और डॉ. राजकुमार मौर्या को राष्ट्रीय सचिव बनाकर विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी दी गई, उनमें भी यूपी की एक भी महिला को स्थान नहीं दिया गया. इसके अलावा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे शाहनवाज आलम को पिछली बार राष्ट्रीय सचिव बनाकर बिहार का सह प्रभारी नियुक्त किया गया था, लेकिन इस बार उनसे राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी वापस ले ली गई है. उत्तर प्रदेश में शाहनवाज आलम की मुस्लिम नेता के रूप में पहचान है और चुनाव से पहले उन्हें पद से हटाए जाने को लेकर अंदरखाने खूब चर्चाएं चल रही हैं.
पार्टी नेताओं ने कहा- महिलाओं को हमेशा मिला सम्मान: दूसरी तरफ पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बात को बिल्कुल सही नहीं ठहराया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी महिला नेत्रियों को तवज्जो नहीं देती. उनके मुताबिक, उत्तर प्रदेश समेत देशभर की तमाम महिला नेत्रियां राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के संगठन में शामिल हैं और सरकार में भी महिलाओं को नेतृत्व दिया गया है. उन्होंने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, वहां तो पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ही एक महिला हैं और चुनाव में महिलाओं को टिकट देने के मामले में भी कांग्रेस सबसे आगे रही है. यह भी याद दिलाया गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 40 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी थीं जो अब तक किसी अन्य दल ने नहीं किया, और प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के संगठनों में यूपी की महिलाओं की भूमिका अहम है.
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