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कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव सूची में यूपी की महिला नेत्रियों को नहीं मिली जगह, शाहनवाज आलम भी हटे

कांग्रेस ने किया महिलाओं को आगे बढ़ाने का दावा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पिछले माह एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरणों को साधा और महिला नेत्री आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला था. इसके बाद उत्तर प्रदेश की महिला नेत्रियों में यह यकीन पैदा हुआ था कि अब उन्हें भी आगे बढ़ने और बड़ी जिम्मेदारी पाने का मौका मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसा होता नहीं दिख रहा है.

उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली महिला नेत्रियों को राष्ट्रीय राजनीति में स्थान नहीं मिल पा रहा है और फैसले में पुरुषों को ही ज्यादा अहमियत दी जा रही है. कांग्रेस ने एक दिन पहले ही 81 राष्ट्रीय सचिवों के नाम का एलान किया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अलग-अलग प्रदेशों से छह राष्ट्रीय सचिव बनाए गए और साथ ही यूपी से ताल्लुक रखने वाले छह नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाकर बाहरी राज्यों में संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई.

शाहनवाज आलम से भी वापस ली गई राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी. (Photo Credit: ETV Bharat) यूपी की नेत्रियों में फैली मायूसी: खास बात यह है कि यूपी के लिए जो राष्ट्रीय सचिव बनाए गए उनमें एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया और साथ ही यूपी से जिन नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, उनमें भी एक भी महिला नेत्री को स्थान नहीं मिला. इसी वजह से कांग्रेस की महिला नेत्रियों के बीच मायूसी फैल गई है. कांग्रेस पार्टी ने जिन 81 राष्ट्रीय सचिवों के नाम का एलान किया, उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करें तो यह आंकड़ा 13 फीसद भी नहीं पहुंचता. कुल 12 महिला नेत्रियों को ही राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है और उनमें से भी उत्तर प्रदेश की एक भी महिला नेत्री को इस काबिल नहीं समझा गया कि राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें जगह मिल सके, जबकि इसी राज्य में दो माह बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार महिला आरक्षण की बात कर रही है. यूपी से बाहर जाने और प्रदेश में आने वाले राष्ट्रीय सचिवों में महिलाओं का नाम नहीं. (Photo Credit: ETV Bharat) सह प्रभारियों की सूची में भी महिलाओं की अनदेखी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर ही कांग्रेस पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास किया और इसके तहत ब्राह्मण विधायक आराधना मिश्रा "मोना" को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जबकि मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सांसद इमरान मसूद को स्थान दिया गया. वहीं दलितों को साधने के लिए यूपी प्रभारी की जिम्मेदारी राजेंद्र पाल गौतम को सौंपी गई, क्योंकि ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम के सहारे कांग्रेस को लग रहा है कि वह यूपी में जातीय गोलबंदी करने में सफल हो जाएगी. हालांकि महिलाओं को खास अहमियत देने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को ही खास स्थान नहीं दिया, क्योंकि संगठन को मजबूत करने के लिए जिन राष्ट्रीय सचिवों को सह प्रभारी बनाया गया उनमें भी महिलाओं को कोई तवज्जो नहीं मिली.