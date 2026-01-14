ETV Bharat / state

निषाद पार्टी सम्मेलन; केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा-मैं भी पिछड़ी जाति और गरीब परिवार का बेटा

मैं भी पिछड़ी जाति और गरीब परिवार का बेटा हूं : संसदीय कार्यमंत्री भारत सरकार किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने आज तक बहुत सी पार्टियों के नाम देखे हैं, किंतु सबसे खूबसूरत नाम आपकी पार्टी का है निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल. किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं भी एक पिछड़ी जाति से आता हूं और एक गरीब परिवार का बेटा हूं. डॉ. संजय निषाद भी गरीब परिवार में जन्मे हैं और हमारे केशव प्रसाद मौर्य भी गरीब परिवार के बेटे हैं. हमारे प्रधानमंत्री भी पिछड़े परिवार से आते हैं. हमारा निषाद पार्टी के साथ पारिवारिक गठबंधन है. हम अपने गठबंधन को परिवार की तरह संभालते हैं, हमारे मुद्दे एक हैं, हम और निषाद पार्टी मिलकर सभी मुद्दों का समाधान करेंगे.

राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, समन्वयक शिवसेना (शिंदे) अभिषेक वर्मा, नेता सदन विधानसभा निषाद पार्टी रमेश सिंह जी, अपना दल (एस) के पदाधिकारी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए.

लखनऊ : निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल "निषाद पार्टी" का 13वों संकल्प दिवस कार्यक्रम मंगलवार को राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के डॉ. बीआर अम्बेडकर सभागार में आयोजित हुआ. इस मौके पर एनडीए के अधिकतर सहयोगी दलों ने मंच पर उपस्थित होकर एनडीए की एकजुटता का संदेश विपक्षी दलों को देने की कोशिश की. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेज रिजिजू ने केंद्र के सपोर्ट का आश्वासन देने के साथ निषाद पार्टी की जमकर तारीफ की. इस दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद ने फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग रखी. वहीं सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मछुआरा समाज के लोगों में जोश भरा.

निषाद पार्टी के आने के बाद बीजेपी कोई चुनाव नहीं हारी : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि डॉ. संजय निषाद की सोच गरीबी खत्म करने की है. प्रधानमंत्री ने विकसित भारत विज़न में 2047 तक देश की गरीब मिटाने का संकल्प है. इसमें निषाद समाज भी शामिल है. डॉ. संजय निषाद वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे. तब से आज तक बीजेपी कोई भी चुनाव नहीं हारी है. हरियाणा, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी निषाद पार्टी भाजपा के साथ खड़ी रही है. आने वाले बंगाल चुनाव में डॉ. संजय निषाद एनडीए के पक्ष में बंगाल जा रहे हैं.

निषाद पार्टी सम्मेलन को संबोधित करते सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर. (Photo Credit : NISHAD PARTY)



संघर्षों से निकली है निषाद पार्टी : परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि निषाद पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी है. निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संबंध मात्र कलयुग का नहीं है, बल्कि प्रभु श्रीराम और महाराजा गुह्यराज निषाद की मित्रता की मिसाल है. आपके वंशजों ने कभी प्रभु श्रीराम को आश्रय दिया था और उन्हें नदी पार करवाई थी. आज उसी प्रकार डॉ. संजय निषाद हमें मंत्री और विधायक बनाने में सहयोग दे रहे हैं. समाजवादी पार्टी का पीडीए फर्जी है. 2027 में मछुआ समाज समाजवादी पार्टी के पारिवारिक किले को उखाड़कर समुद्र में फेंक देगा.



रामराज्य की कल्पना निषाद राज के बिना नहीं : उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि डॉ. संजय निषाद मछुआ समाज के लिए संघर्ष को हमेशा से प्राथमिकता देते रहे हैं. निषाद पार्टी गरीबों और वंचितों की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है. हमारा मछुआ समाज से घर का रिश्ता है. निषाद समाज के पूर्वजों ने ही प्रभु श्रीरामचंद्र को नदी पार करवाई थी. रामराज्य की कल्पना निषाद राज के बिना कभी नहीं की जा सकती. 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 350 से अधिक सीटें जीतेगी.

फूलन देवी और जमुना निषाद की हत्या की सीबीआई जांच हो : कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज किसी का वोट बैंक नहीं है. हम सिर्फ नदी और ताल में मछली ही मारना नहीं जानते हैं, हम सरकार बनाना और गिराना भी जानते हैं. हमारे समाज के नेता वीरांगना फूलन देवी, जमुना निषाद, महेद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, मनोहर लाल निषाद को पूर्व की सरकारों ने सिर्फ इस्तेमाल किया. हम सभी चाहते हैं कि वीरांगना फूलन देवी और जमुना निषाद की हत्या की सीबीआई जांच होनी चाहिए.

प्रवीण निषाद को हराने वालों को सबक सिखाया जाएगा : डाॅ. संजय निषाद ने कहा कि संतकबीरनगर लोकसभा चुनाव 2024 में प्रवीण निषाद हारे नहीं, बल्कि उन्हें हराया गया है. हराने वालों को सबक सिखाया जाएगा. हराने वालों में हमारे अपनों का हाथ था. संजय निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मत्स्य संपदा योजना, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना समेत कई योजनाओं के माध्यम से समाज के लोगों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें समृद्ध करने का काम कर रहे हैं.









पूर्व की सरकारों ने निषाद समाज के अधिकारों पर डाका डाला : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर निषाद पार्टी और सुभासपा मिल जाएं तो कोई भी पार्टी हमारे सहयोग के बिना सत्ता में नहीं आ पाएगी. समाजवादी पार्टी 2027 में वहीं पहुंच जाएगी, जहां से उसकी शुरुआत हुई थी. मछुआरा समाज को बालू खनन, जलाशय, नदी, तालाब के ठेके पर हक और अधिकार होना चाहिए. पूर्व की सरकारों ने निषाद समाज के अधिकारों पर डाका डालने का काम किया था.

महाराष्ट्र में शिवसेना देगी निषाद पार्टी का साथ : समन्वयक शिवसेना (शिंदे) अभिषेक वर्मा ने कहा कि शिवसेना के संस्थापक स्व. बालासाहेब ठाकरे जी कट्टर रामभक्त थे. हमारी पार्टी शिवसेना उन्हीं के नक्शेकदम पर चल रही है. डॉ संजय निषाद जी प्रभु श्री राम जी के आत्म बाल सखा के वंशज हैं. निषाद समाज के बिना रामराज्य की कल्पना संभव ही नहीं है. उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी का महाराष्ट्र में विस्तार कीजिए, शिवसेना आपके साथ खड़ी है.

