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लखनऊ: निगोहां में सड़क किनारे मिला 22 वर्षीय युवक का शव, परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप

लखनऊ: लखनऊ के निगोहां इलाके में काम पर गए नंदौली गांव के निवासी 22 वर्षीय युवक रैंकिश का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिलने से हड़कंप मच गया. सोमवार से लापता युवक की रातभर तलाश करने वाले परिजनों ने अब उसके सगे दोस्तों पर ही हत्या कर शव फेंकने का संगीन आरोप लगाया है. पुलिस ने सूचना मिलते ही शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मौत की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है. रैंकिश के बड़े भाई लवकुश के अनुसार, वह सोमवार सुबह राजमिस्त्री और साथियों के साथ निर्माण कार्य के लिए गया था.

परिजनों ने लगाया दोस्तों पर आरोप: शाम ढलने के बाद भी जब रैंकिश घर नहीं पहुंचा, तो परिजनों की चिंता बढ़ गई और उन्होंने रातभर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला. मंगलवार सुबह करीब 6:15 बजे ग्रामीणों ने सड़क किनारे एक शव देखा, जिसकी पहचान बाद में लापता रैंकिश के रूप में की गई. मौके पर पहुंचे परिजनों ने रैंकिश के दोस्तों और साथ काम करने वालों पर हत्या का सीधा आरोप लगााय है. भाई का कहना है कि जो लोग उसे साथ लेकर गए थे, उन्होंने ही किसी विवाद में उसकी हत्या कर शव फेंक दिया.

हर एंगल से पुलिस कर रही जांच: सूचना पाकर मौके पर पहुंची निगोहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी प्रक्रिया और छानबीन शुरू कर दी है. थाना प्रभारी अनुज कुमार तिवारी ने बताया कि शुरुआती जांच में युवक के शरीर पर किसी भी तरह की बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं. फिलहाल पुलिस मौत के कारणों को लेकर अभी किसी निश्चित नतीजे पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है. परिजनों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है.