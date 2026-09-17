ETV Bharat / state

लखनऊ में मोबाइल किस्त न चुकाने पर युवक को बंधक बनाया; खून निकालकर बेचा, 4 दिनों तक कराई मजदूरी

लखनऊ के निगोहां में मोबाइल की किस्त न चुकाने पर युवक का अपहरण कर चार दिन बंधक बनाया गया. आरोपियों पर जबरन खून निकालकर बेचा.

Photo Credit: ETV Bharat
ऑनलाइन वसूले 2,799 रुपये: गांव के बाहर से उठाकर शुभम के घर में रखा था बंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 8:34 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: लखनऊ के निगोहां में मोबाइल की किस्त नहीं चुका पाने पर एक युवक के साथ हैरान करने वाला मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक किस्त वसूलने के लिए युवक को जबरन उसके गांव के बाहर से उठा लिया गया.

इसके बाद करीब चार दिन तक उसे बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान उससे जबरन मजदूरी कराई गई, मारपीट की गई और आरोप है कि उसकी मर्जी के खिलाफ शरीर से खून भी निकलवाकर बेच दिया गया.

जानकारी देते डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक. (Video Credit: ETV Bharat)

दो आरोपी गिरफ्तार, एक अन्य की तलाश में जुटी पुलिस: पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एक अन्य आरोपी की तलाश लगातार जारी है. डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक पुलिस को 14 सितंबर को निगोहां के राजारामखेड़ा गांव की रहने वाली जदुराई ने शिकायत दी थी. उन्होंने बताया कि उनके बेटे नेवल कुमार ने किस्त पर मोबाइल फोन खरीदा था.

चार दिन तक घर नहीं लौटा पीड़ित नेवल कुमार: आरोप है कि 8 सितंबर को शुभम सिंह अपने एक साथी के साथ उनके घर पहुंचा और नेवल को मोबाइल की दुकान पर ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया. इसके बाद नेवल करीब चार दिन तक घर वापस नहीं लौटा. परिवार को बाद में पता चला कि नेवल को बंधक बनाकर रखा गया था. आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई और उससे मजदूरी भी कराई गई.

2,799 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर कराने के बाद भी की हैवानियत: पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने किस्त के 2,799 रुपये भी ऑनलाइन ले लिए थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक ने तीन पुलिस टीमों का गठन कराया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और स्थानीय सूचना तंत्र की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की. 17 सितंबर को पुलिस ने अनिकेत सिंह उर्फ काका और सुशांत शर्मा को गिरफ्तार कर लिया.

रिकवरी एजेंट्स ने जबरन खून निकलवाकर बेचा: डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी किस्त वसूली का काम करते थे. सुशांत शर्मा ने खुद को टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड में मैनेजर बताया है. उसके मुताबिक शुभम सिंह कंपनी में फील्ड एजेंट था और अनिकेत सिंह भी उनके साथ किस्त वसूली का काम करता था. पुलिस के अनुसार आरोपी कई बार नेवल के घर किस्त लेने गए थे, लेकिन वह नहीं मिला.

छत का प्लास्टर तोड़ने की कराई गई मजदूरी: इसके बाद उन्होंने उसे सबक सिखाने के नाम पर उठाने की योजना बनाई. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि नेवल को गांव के बाहर से उठाने के बाद वे उसे एक ब्लड सेंटर ले गए. पुलिस के मुताबिक वहां उसकी मर्जी के खिलाफ एक यूनिट ब्लड निकलवाया गया और आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे बेच दिया. इसके बाद नेवल को शुभम के घर में बंधक बनाकर रखा गया.

निगोहां थाने में दर्ज हुई गंभीर धाराओं में FIR: यहां उससे करीब चार दिन तक छत का प्लास्टर तोड़ने की मजदूरी कराई गई. इसी दौरान उससे मोबाइल की किस्त के पैसे भी वसूल लिए गए. पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने अपनी गलती मानते हुए पुलिस से माफी मांगने की बात भी कही है. पुलिस ने अनिकेत सिंह उर्फ काका और सुशांत शर्मा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है.

ब्लड सेंटर की भूमिका की भी जांच कर रही पुलिस: इस मामले में नामजद शुभम सिंह समेत अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. पुलिस अब ब्लड सेंटर में खून निकलवाने और उसे बेचने के आरोपों की भी गहराई से जांच कर रही है. मामले में निगोहां थाने में बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक के मुताबिक पुलिस ने सीसीटीवी, तकनीकी और मैनुअल साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है और फरार आरोपी की तलाश जारी है.

यह भी पढ़ें- रोजगार की बहार: पुलिस, होमगार्ड सहित नागरिक सुरक्षा विभाग में बंपर वैकेंसी, जानिए किस विभाग में कितनी नौकरियां?

TAGGED:

LUCKNOW CRIME NEWS
BLOOD SELLING ALLEGATION LUCKNOW
DCP SOUTH MOHAMMAD MUSHTAQ
LUCKNOW POLICE ARREST
NIGOHAN MOBILE FINANCE CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.