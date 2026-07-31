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लखनऊ: ISI के लिए जासूसी करने वाले वसीउल्लाह खान को NIA कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सज़ा

अदालत ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को सेना की गोपनीय जानकारी भेजने वाले वसीउल्लाह खान को 4 साल की सज़ा सुनायी है.

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पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजता था भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां, NIA कोर्ट ने माना दोषी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 8:17 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ की विशेष एनआईए अदालत ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां सरहद पार भेजने के आरोपी वसीउल्लाह खान को दोषी ठहराते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है. दो साल से अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े इस संगीन मामले में अपना फैसला दिया. विशेष न्यायाधीश एवं अपर सत्र न्यायाधीश उमाकांत जिंदल की अदालत ने दोषी वसीउल्लाह खान को भारतीय दंड संहिता की धारा 121A (देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का षड्यंत्र), 120B (आपराधिक षड्यंत्र) और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA की धारा 13 के तहत दोषी माना. और कुल 8,000 अर्थदंड की सजा सुनाई.

ATS ने किया था पर्दाफाश: कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी. अभियुक्त 21 नवंबर 2023 से जेल में बंद है, इसलिए जेल में बिताई गई अवधि को उसकी कुल सजा में समायोजित किया जाएगा. मामले का खुलासा उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में हुआ था. वर्ष 2023 में एटीएस को इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर पैसों का लालच देकर भारतीय नागरिकों से सोशल मीडिया व मैसेजिंग ऐप के जरिए सेना की गोपनीय सूचनाएं हासिल कर रहे हैं.

कासगंज से पकड़ा गया था सह-आरोपी: जांच के दौरान सबसे पहले कासगंज निवासी शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह चौहान को पकड़ा गया था. उसके मोबाइल और डिजिटल साक्ष्यों को खंगालने पर वसीउल्लाह खान की इस जासूसी नेटवर्क में भूमिका उजागर हुई, जिसके बाद एटीएस ने उसके खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया. विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट में तर्क दिया कि दोषी ने देश की संप्रभुता और सुरक्षा को खतरे में डालते हुए प्रतिबंधित जानकारियां दुश्मन देश की एजेंसी को सौंपीं, इसलिए उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए. बचाव पक्ष के वकील ने वसीउल्लाह की खराब आर्थिक स्थिति और परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य होने का हवाला देते हुए कम सजा की गुहार लगाई.

देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने पर हुई सज़ा: विशेष न्यायाधीश उमाकांत जिंदल ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सजा की मात्रा अपराध की गंभीरता के अनुसार होनी चाहिए. कोर्ट ने दर्ज किया कि अभियुक्त ने अदालत के समक्ष स्वयं अपना जुर्म कुबूल किया है, जिसके आधार पर उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई. विशेष एनआईए कोर्ट लखनऊ ने पाकिस्तानी एजेंसी ISI को भारतीय सेना की खुफिया जानकारी भेजने वाले दोषी वसीउल्लाह खान को 4 साल के कठोर कारावास और 8,000 जुर्माने की सजा सुनाई है. यूपी एटीएस ने वर्ष 2023 में इस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था.

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