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लखनऊ में 10 हजार रुपये के विवाद में स्कॉर्पियो पर ताबड़तोड़ फायरिंग, प्रियांशु और राहुल सिंह पर FIR

यह वही वीआईपी इलाका है जहां लखनऊ पुलिस 24 घंटे लगातार पेट्रोलिंग करने और पर्याप्त मात्रा में हाई-टेक सीसीटीवी फुटेज लगे होने के दावे करती है. इन दावों के बीच वारदात के दो दिन बाद तक स्थानीय पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है. पीड़ित पक्ष ने वारदात के तुरंत बाद ही सभी नामजद आरोपियों के नाम, मोबाइल नंबर और पते की सटीक जानकारी पुलिस को उपलब्ध करा दी गई थी.

पॉश इलाके में पेट्रोलिंग के दावों की पोल खुली: यह वारदात राजधानी के सबसे पॉश और सुरक्षित माने जाने वाले इलाके गोमती नगर एक्सटेंशन में सदर तहसील परिसर के बिल्कुल पास हुई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके में कुछ रुपयों के लेनदेन के विवाद में एक स्कॉर्पियो गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं. इस गोलीकांड को अंजाम देने के बाद सभी शातिर अपराधी मौके से फरार हो गए. लखनऊ पुलिस ने इस गंभीर मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत पर नामजद FIRजरूर दर्ज कर ली है, लेकिन वारदात के दो दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर हैं.

आलमनगर और गोमती नगर के युवकों में था विवाद: पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार रुपयों के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा था. यह विवाद आलमनगर के रहने वाले कुछ युवकों और गोमती नगर एक्सटेंशन के निवासी युवकों के बीच सोशल मीडिया और फोन पर शुरू हुआ था. इसके बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को देख लेने की धमकी देते हुए आमने-सामने मिलने के लिए बकायदा टाइम तय किया था. दोनों पक्ष के युवक बड़ी संख्या में गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके में इकट्ठा हुए, जहां चैलेंज पूरा करने के चक्कर में इस खौफनाक गोलीकांड को अंजाम दिया गया.

हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में FIR: गोमती नगर एक्सटेंशन थाने के प्रभारी निरीक्षक गौरव बाजपेई ने बताया कि वारदात के बाद शिकायतकर्ता शुभम त्रिपाठी की लिखित तहरीर पर एक्शन लिया गया है. पुलिस ने नामजद आरोपी राहुल सिंह, प्रियांशु सिंह, सुहेल और परिचेतक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें गठित की गई हैं. पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और आरोपियों को जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

स्कॉर्पियो गाड़ी पर बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियां: राजधानी लखनऊ के गोमती नगर एक्सटेंशन में यह वारदात 4 जून 2026 की रात करीब 10:00 बजे हुई, जब एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी संख्या UP32 PR 6214 पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. सरेराह हुई इस फायरिंग की गूंज से आसपास के रिहायशी इलाके और तहसील परिसर में भारी दहशत फैल गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को जानकारी दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने खोखे बरामद कर छानबीन शुरू की. पुलिस को शुरुआती जांच में जानकारी मिली कि शुभम त्रिपाठी की स्कॉर्पियो गाड़ी को निशाना बनाकर कुछ युवकों ने असलहों से फायरिंग की थी.

10 हजार रुपये के लिए हुआ था विवाद: शिकायतकर्ता शुभम त्रिपाठी ने पुलिस को बताया कि उसके करीबी मित्र अमित सिंह और मुख्य आरोपी प्रियांशु सिंह के बीच महज 10000 रुपये का पुराना लेनदेन था. इसी सिलसिले में वह शाम को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से सदर तहसील के सेक्टर 5 के पास पहुंचा था, जहां आरोपी अपनी गाड़ी से कुछ दूरी पर पहले से मौजूद थे. इसी बीच राहुल सिंह, प्रियांशु सिंह, सुहेल और परिचेतक अवैध असलहों के साथ आए और शुभम की गाड़ी को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे. इस अचानक हुए हमले के बाद शुभम और उसके दोस्तों ने सीट के नीचे छिपकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई.

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