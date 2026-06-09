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अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे को लेकर पूछे 11 सवाल, बोले- "CCTV का प्रमाण सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है?"

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा कि "⁠ट्रस्टी कहना क्या चाहते हैं किसी को समझ नहीं आ रहा है. हेराफेरी में संलिप्त लोगों को हिरासत में लेने की खबरें अखबारों, टीवी चैनलों, मीडिया पोर्टल और यूट्यूबर द्वारा प्रसारित की जा रही हैं. उन्होंने लिखा कि ⁠पहले पुलिस कुछ नहीं कहती लेकिन बाद में न जाने किसके दबाव में खंडन करती है. जनता के आक्रोश को देखकर ⁠पूरे देश के भाजपाइयों की घिग्घी बंध गई है."

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा को लेकर सवाल खड़े किये हैं. उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की. उन्होंने 11 सवाल भी पूछे हैं.

कौन है इन सबके पीछे, जो देश की सनातनी आस्था से खिलवाड़ कर रहा है?

⁠चढ़ावे में चोरी का पाप करने वालों को कौन बचा रहा है?

इस अपराध के तार किन-किन लोगों से जुड़े हैं और कितनी दूर तक जाते हैं?

कौन ऐसा अधर्मी है, जिसके हाथ में इस पूरे कांड की लगाम है?

इस घपले का सरगना कहां छिपा बैठा है?

इस घोटाले में किस-किस की हिस्सेदारी है?

इस कांड के खुलने के पीछे चोरी के पैसों के बंटवारे की लड़ाई मुख्य कारण है या कुछ प्रभावशाली लोगों की आपसी प्रतिस्पर्धा?

पैसे गिनने जैसे संवेदनशील कार्य में ट्रस्ट व सरकारी बैंक के बीच निजी कंपनियों का खेल किसने खेला और उसका छिपा मंसूबा क्या है?

सीसीटीवी का प्रमाण सार्वजनिक करके मामले की सच्चाई बताने में क्या परेशानी है?

डबल इंजन अब कहां हैं?

डबल इंजन क्या सिर्फ़ डबल ईंधन का उपभोग करने के लिए हैं या उनकी कोई ज़िम्मेदारी भी है?

टिकट कटौती को लेकर की टिप्पणी : एक अन्य बयान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के संगठनात्मक फेरबदल और संभावित टिकट कटौती को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने लिखा कि "अभी हाफ़ हुए हैं, विधानसभा में टिकट नहीं मिलेगा तो साफ़ हो जाएंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बने कई एक्सप्रेस-वे भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं और जब कथित तौर पर भ्रष्टाचार का लक्ष्य पूरा हो गया, तब नेताओं को हटाने की कार्रवाई की गई. अखिलेश यादव ने दावा किया कि प्रयागराज की सभी विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवार बदलने की तैयारी कर रही है क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि उसके जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए."



सपा अध्यक्ष ने कहा कि "यही फार्मूला उन 43 लोकसभा सीटों पर भी लागू किया जा रहा है जहां इंडिया गठबंधन को जीत मिली थी. उन्होंने दावा किया कि भाजपा को अपनी चुनावी स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है, जिसके चलते बड़ी संख्या में मौजूदा विधायकों और संभावित उम्मीदवारों को बदला जा सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, आरक्षण से जुड़े विवाद, युवाओं के भविष्य और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जनता में व्यापक असंतोष है."

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