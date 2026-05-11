कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले; "मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया, क्यों निकालते हैं रोड शो, कम करें अपनी फ्लीट"
उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सोना और पेट्रोल बचाने की अपील को 'चुनावी धोखा' करार दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 8:24 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया. अजय राय ने पीएम मोदी की उस अपील पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने देशवासियों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीजल का उपयोग संभलकर करने को कहा है. अजय राय ने पूछा कि क्या देश में कोई आर्थिक संकट या आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि स्थिति इतनी गंभीर है, तो प्रधानमंत्री ठीक दो घंटे बाद गुजरात में भव्य रोड-शो क्यों कर रहे हैं?
इंदिरा गांधी के त्याग की दिलाई याद: अजय राय ने सुझाव दिया कि पीएम मोदी को सबसे पहले अपने उन भाजपा नेताओं से देश हित में दान करने की अपील करनी चाहिए, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए धन अर्जित किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वयं अपनी नजीर पेश करनी चाहिए और अपने उस काफिले को छोटा करना चाहिए जिसमें दर्जनों गाड़ियां चलती हैं और भारी मात्रा में ईंधन व्यय होता है. अजय राय के अनुसार, सोमनाथ मंदिर के बाहर रोड-शो करना और दूसरी तरफ जनता से बचत की अपील करना विरोधाभासी है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सच्चा नेता वही होता है जो त्याग की शुरुआत खुद से करता है.
सर्राफा और ट्रैवल कारोबारियों पर संकट: इतिहास का जिक्र करते हुए अजय राय ने बताया कि वर्ष 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान जब देश आर्थिक संकट में था, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना 336 ग्राम सोना राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और असल सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं. अजय राय ने दावा किया कि मोदी सरकार का ध्यान केवल चुनाव जीतने पर है, जबकि देश की बुनियादी समस्याएं और आम जनता का सरोकार उनकी प्राथमिकता में नहीं है.
चुनाव खत्म होते ही सच आया सामने: कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि चुनाव संपन्न होने के ठीक बाद ही ऐसी अपील क्यों की गई, क्या भाजपा को चुनाव हारने का डर सता रहा था? उन्होंने कहा कि गैस, खाद और शिक्षा की बढ़ती कीमतों से जनता पहले ही त्रस्त है, और अब इस अपील से सर्राफा व्यापारियों और ट्रैवल एजेंसियों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है. अजय राय के मुताबिक, मोदी सरकार के पिछले 12 सालों ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है. उन्होंने अंत में कहा कि जिस प्रधानमंत्री को जनता की तकलीफों से ज्यादा चुनाव प्यारे हों, उनसे संवेदनशीलता की उम्मीद करना बेमानी है.
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