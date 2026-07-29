ETV Bharat / state

नानकदीन भुर्जी की मौत प्रकरण में नया मोड़; भाई ने लगाया हत्या का आरोप, हजरतगंज कोतवाली में दी तहरीर

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे नानकदीन भुर्जी की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है. अब इस मामले में उनके भाई प्रदीप भुर्जी ने हत्या का आरोप लगाते हुए हजरतगंज कोतवाली में लिखित तहरीर दी है. प्रदीप का आरोप है कि बलिया के एक विधायक के केयरटेकर ने उनके भाई की हत्या की है. उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.







प्रदीप भुर्जी का कहना है कि उनके भाई की मौत सामान्य घटना नहीं है, बल्कि सुनियोजित हत्या है. उन्होंने अपनी शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस से पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कराने की मांग की है. इस मामले में इंस्पेक्टर हजरतगंज विक्रम सिंह ने बताया कि पुलिस को तहरीर प्राप्त हुई है. शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.







बता दें, मंगलवार दोपहर करीब दो बजे नानकदीन भुर्जी भाजपा विधायक हंसुराम के नए विधायक निवास में पहुंचे थे. उस समय विधायक वहां मौजूद नहीं थे. नानकदीन भुर्जी कमरे में बैठ गए और उन्होंने केयरटेकर से कॉफी लाने के लिए कहा. पुलिस के मुताबिक जब केयरटेकर कॉफी लेकर वापस लौटा तो नानकदीन कमरे में नहीं थे. इसी दौरान नीचे परिसर से लोगों के शोर मचाने की आवाजें सुनाई दीं. बाहर जाकर देखा गया तो नानकदीन भुर्जी नीचे गिरे हुए मिले. उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.