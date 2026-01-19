ETV Bharat / state

लखनऊ में शौच गई युवती से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म का प्रयास, शिकायत करने पर परिजनों से मारपीट

लखनऊ : माल थाना क्षेत्र में एक किसान की बेटी के साथ पड़ोसी युवक ने दरिंदगी का प्रयास किया. हालांकि युवती के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने दौड़ा लिया तो आरोपी धमकी देते हुए भाग निकला. पुलिस युवती की तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है और पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है.



इंस्पेक्टर माल नवाब अहमद के मुताबिक वारदात शनिवार रात करीब 10 बजे की है. क्षेत्र के एक गांव की युवती से शौच के लिए खेत गई थी. इसी दौरान वहां पहले से मौजूद अनिल नामक युवक ने उसे दबोच लिया और जबदस्ती करने लगा. युवती ने विरोध करते हुए शोर मचा दिया. इस पर ग्रामीण खेत की तरफ दौड़ पड़े. भीड़ आती देख आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता हुआ अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला.

प्राथमिक जांच में सामने आया कि युवती ने घर पहुंच कर परिजनों को आपबीती सुनाई तो परिजन आरोपी के घर पहुंचे. वहां पर आरोपी की मां और भाई ने अनिल की गलती मानने की बजाय विवाद करने लगे. आरोप है कि पीड़िता के परिजनों के साथ मारपीट भी की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. जांच के बाद आरोपी की मां और भाई के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. वारदात के बाद से आरोपी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है. पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है.