Smart Prepaid Meters और ट्रांसफार्मर लगाने में लापरवाही पड़ी भारी, कई अधिकारियों पर एक्शन
उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने केस्को के निदेशक को कारण बताओ नोटिस और चार अन्य अफसरों को एडवर्स एंट्री दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 7:55 AM IST
लखनऊ : अपर मुख्य सचिव ऊर्जा व उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष गोयल ने डिस्कॉम की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए. गर्मी को देखते हुए बेहतर विद्युत आपूर्ति, निर्धारित शिड्यूल के अनुरूप सभी क्षेत्रों को निर्बाध बिजली, लाइनों, ट्रांसफार्मर के मेंटिनेंस पर विशेष ध्यान देने की हिदायत दी है. शक्ति भवन में हुई समीक्षा बैठक में पाॅवर काॅरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार समेत डिस्कॉम के तमाम वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से शामिल रहे.
समीक्षा के बैठक के दौरान डॉ. आशीष गोयल ने मीटर संबंधी शिकायतें लंबित होने पर केस्को के निदेशक (वाणिज्य) को करण बताओ नोटिस, मिर्जापुर के अधीक्षण अभियंता व अधिशाषी अभियंता को एडवर्स एंट्री के निर्देश दिए. अधीक्षण अभियंता बलिया और ट्रांसफर डैमेज के लिए चौबेपुर के अधिशासी अभियंता को भी एडवर्स एंट्री दी गई. अध्यक्ष ने कहा कि उपभोक्ता की शिकायतें तत्काल निस्तारित करें. विशेषकर स्मार्ट मीटर से संबंधी शिकायतों का निस्तारण उसी दिन सुनिश्चित करें.
अध्यक्ष ने काटे गए प्रीपेड कनेक्शन अभियान के रूप में चालू कराने के बाबत सभी कार्मिक क्षेत्र में जाने के साथ प्रतिदिन मॉनीटरिंग करने की बात कही है. सोलर नेट मीटरिंग की लिस्ट बनाकर समस्याओं को 15 दिन में निपटाने के निर्देश हैं. चेयरमैन ने निर्देशित किया कि 1912 पर आने वाली शिकायतों विशेषकर स्मार्ट मीटरिंग से सम्बन्धित का उसी दिन निस्तारण करें. उपभोक्ता अगर गलत बिल की शिकायत कर रहा है तो उसे तत्काल ठीक कराएं.