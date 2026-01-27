ETV Bharat / state

NEET PG 2025; कट-ऑफ कम होने से निजी मेडिकल कॉलेजों को फायदा, चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच छिड़ी बहस

लखनऊ : नीट पीजी 2025 के तहत एमडी, एमएस और डीएनबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कटऑफ में भारी कटौती को लेकर प्रदेश के अनुभवी डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ गई है. कई चिकित्सकों ने इसे स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा प्रहार बताया है. कुछ का कहना है कि नॉन-क्लीनिकल विषयों में सीटें रिक्त न रह जाएं, इसलिए यह कदम उठाया गया है.





बता दें, इस वर्ष सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 50 पर्सेंटाइल से घटाकर 17 पर्सेंटाइल. ओबीसी, एससी-एसटी एवं अन्य वर्गों के लिए 40 पर्सेंटाइल से घटाकर शुन्य और माइनस 40 पर्सेंटाइल तय किया गया है. इस फैसले को लेकर चिकित्सा जगत में यह असंतोष देखा जा रहा है.





नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स के संस्थापक प्रोफेसर डॉ. अनिल नौसरान ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में मेरिट से समझौता देश के स्वास्थ्य तंत्र के लिए घातक है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा कोई सामान्य शिक्षा का विषय नहीं है. यहां तैयार होने वाले विशेषज्ञ सीधे मानव जीवन से जुड़े होते हैं. इतनी कम कट-ऑफ भविष्य में अयोग्य विशेषज्ञों की पीढ़ी तैयार करने का जोखिम पैदा करती है.

केजीएमयू के पूर्व शिक्षक और वर्तमान में हिंद मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. नरसिंह वर्मा का कहना है कि कटऑफ मुख्य रूप से नॉन-क्लीनिकल सीटों के लिए घटाई गई है. निजी मेडिकल कॉलेजों में इन विषयों की फीस अधिक होने के कारण भीरे खाली रह जाती हैं. उन्होंने कहा कि जीरो पर्सेंटाइल का अर्थ माइनस अंक नहीं है. सभी आवेदक एमबीबीएस उत्तीर्ण है. इसलिए योग्यता पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने बताया कि पूर्व में बिना परीक्षा के पीजी में प्रवेश मिल जाता था. अभ्यर्थी पर और आरक्षित वर्ग को प्रवेश दिलाने के लिए प्रवेश परीक्षा और मानक निर्धारित किए गए हैं.



