NEET PG 2025; कट-ऑफ कम होने से निजी मेडिकल कॉलेजों को फायदा, चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच छिड़ी बहस

यूपी की 1200 सीटों समेत कुल 18 हजार से ज्यादा सीटें खाली रहने पर कट-ऑफ शून्य तक घटाने का फैसला लिया गया है.

NEET PG 2025;
NEET PG 2025. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 8:00 AM IST

3 Min Read
लखनऊ : नीट पीजी 2025 के तहत एमडी, एमएस और डीएनबी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कटऑफ में भारी कटौती को लेकर प्रदेश के अनुभवी डॉक्टरों और चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच बहस छिड़ गई है. कई चिकित्सकों ने इसे स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा प्रहार बताया है. कुछ का कहना है कि नॉन-क्लीनिकल विषयों में सीटें रिक्त न रह जाएं, इसलिए यह कदम उठाया गया है.



बता दें, इस वर्ष सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 50 पर्सेंटाइल से घटाकर 17 पर्सेंटाइल. ओबीसी, एससी-एसटी एवं अन्य वर्गों के लिए 40 पर्सेंटाइल से घटाकर शुन्य और माइनस 40 पर्सेंटाइल तय किया गया है. इस फैसले को लेकर चिकित्सा जगत में यह असंतोष देखा जा रहा है.


नेशनल यूनाइटेड फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स के संस्थापक प्रोफेसर डॉ. अनिल नौसरान ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा में मेरिट से समझौता देश के स्वास्थ्य तंत्र के लिए घातक है. उन्होंने कहा कि चिकित्सा कोई सामान्य शिक्षा का विषय नहीं है. यहां तैयार होने वाले विशेषज्ञ सीधे मानव जीवन से जुड़े होते हैं. इतनी कम कट-ऑफ भविष्य में अयोग्य विशेषज्ञों की पीढ़ी तैयार करने का जोखिम पैदा करती है.

केजीएमयू के पूर्व शिक्षक और वर्तमान में हिंद मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता डॉ. नरसिंह वर्मा का कहना है कि कटऑफ मुख्य रूप से नॉन-क्लीनिकल सीटों के लिए घटाई गई है. निजी मेडिकल कॉलेजों में इन विषयों की फीस अधिक होने के कारण भीरे खाली रह जाती हैं. उन्होंने कहा कि जीरो पर्सेंटाइल का अर्थ माइनस अंक नहीं है. सभी आवेदक एमबीबीएस उत्तीर्ण है. इसलिए योग्यता पर सीधा असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने बताया कि पूर्व में बिना परीक्षा के पीजी में प्रवेश मिल जाता था. अभ्यर्थी पर और आरक्षित वर्ग को प्रवेश दिलाने के लिए प्रवेश परीक्षा और मानक निर्धारित किए गए हैं.

एरा मेडिकल कॉलेज के कुलपति प्रो. अब्बास अली मेंहदी का कहना है कि कट-ऑफ कम करने से नॉन-क्लीनिकन विषयों को खाली रहने चाली सीटें भरने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों में पीजी की कुल सीटों में लगभग 30 से 40 प्रतिशत घंटे नॉन-क्लीनिकन विषयों की होती है, जो हर साल बड़ी संख्या में खाली रह जाती हैं. प्रो. अब्बास के अनुसार इन सीटों के खाली रहने से मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ की कमी बनी रहती है. कट-ऑफ घटने से कॉलेजों को आवश्यक फैकल्टी मिल सकेगी और शैक्षणिक कार्य प्रभावित नहीं होगा.



वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अतुल अग्रवाल ने कहा कि पर्सेंटाइल के बजाय न्यूनतम प्रतिशत तय किया जाना चाहिए. निजी मेडिकल कॉलेजों में अत्यधिक शुल्क, बांड की शर्तें और प्रमाणपत्र रोके रोक जाने जैसी समस्याओं के कारण कारण सीटें खाली रहती हैं. ऐसे में मानक गिराने के बजाय सीटें खाली रहने देना बेहतर है. इसका लाभ अधिकांश उन निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलेगा, जहां न तो मरीजों की भीड़ है और गुणवत्तायुक्त शिक्षा व्यवस्था है.

