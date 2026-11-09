लखनऊ में खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी
कई जिलों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. लालबाग में AQI 360 दर्ज होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 5:13 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के एनसीआर से सटे जिलों में इन दिनों एयर पॉल्यूशन की स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है. लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों के लिए हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और हवा पूरी तरह जहरीली हो चुकी है.
बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है. इसमें लोगों को केवल आवश्यक कार्य पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने तथा बाहर जाते समय मास्क या साफ कपड़ा मुंह पर बांधने की सलाह दी गई है.
मौसम वैज्ञानिक ने बताया क्यों स्थिर है प्रदूषित हवा: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने इस स्थिति के पीछे का कारण समझाते हुए बताया कि वर्षा ऋतु के बाद और शीत ऋतु आने से पहले का समय प्रदूषण के लिए सबसे अनुकूल होता है. इस दौरान मौसम पूरी तरह स्थिर रहता है जिसके कारण धूल और प्रदूषण के महीन कण हवा में ही लगातार तैरते रहते हैं. वायु प्रदूषण से निजात मिलने के मुख्य रूप से चार तरीके होते हैं, जिनमें पहली तेज बारिश है जो हवा में मौजूद प्रदूषण को बहा देती है. दूसरा कारण तेज हवाओं का चलना है, लेकिन इस समय वायुमंडल में कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण हवाएं बहुत तेज नहीं चल रही हैं.
वायुमंडल के स्थिर रहने से प्रदूषण घटने में लग रहा समय: तीसरा कारण वायुमंडल की अस्थिरता है, जिससे प्रदूषण के कण कभी हवा तो कभी बारिश के कारण इधर-उधर विचलन करते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में वायुमंडल पूरी तरह शांत है. चौथा और आखिरी कारण संघनन की प्रक्रिया है, जिसमें वायुमंडल के कण आपस में टकराकर भारी होने के बाद अपने आप नीचे गिर जाते हैं. हालांकि, इस प्राकृतिक प्रक्रिया में काफी समय लगता है और वर्तमान परिस्थितियों में इसी प्रक्रिया से प्रदूषण कम होने की उम्मीद है. पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 7 से 9 नवंबर के बीच बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा जैसे इलाकों में एक्यूआई लगातार खतरनाक स्तर यानी रेड जोन में बना हुआ है.
लखनऊ के लालबाग और तालकटोरा में सबसे खराब स्थिति: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया है और यहाँ भी हवा काफी दूषित हो चुकी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ का लालबाग इलाका सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज किया गया है जहां दोपहर के समय एक्यूआई 360 तक पहुंच गया. इसके अलावा तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में भी एक्यूआई 320 दर्ज किया गया जो सीधे रेड जोन में आता है. केंद्रीय विद्यालय गोमती नगर में एक्यूआई 292 रहा जो ऑरेंज जोन में है, जबकि बीबीएयू और कुकरैल पिकनिक स्पॉट इलाकों में यह येलो जोन में रिकॉर्ड किया गया. डीजी हेल्थ पवन कुमार अरुण ने लोगों से अपील की है कि वे इस गंभीर स्थिति में पूरी सावधानी बरतें और बच्चों तथा बुजुर्गों की सेहत का विशेष ख्याल रखें.
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