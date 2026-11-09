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लखनऊ में खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी

तालकटोरा और गोमती नगर में प्रदूषण ने तोड़े रिकॉर्ड. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के एनसीआर से सटे जिलों में इन दिनों एयर पॉल्यूशन की स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है. लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों के लिए हवा में सांस लेना तक मुश्किल हो गया है और हवा पूरी तरह जहरीली हो चुकी है.

बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है. इसमें लोगों को केवल आवश्यक कार्य पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने तथा बाहर जाते समय मास्क या साफ कपड़ा मुंह पर बांधने की सलाह दी गई है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया प्रदूषण का कारण. (Video Credit: ETV Bharat) मौसम वैज्ञानिक ने बताया क्यों स्थिर है प्रदूषित हवा: मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने इस स्थिति के पीछे का कारण समझाते हुए बताया कि वर्षा ऋतु के बाद और शीत ऋतु आने से पहले का समय प्रदूषण के लिए सबसे अनुकूल होता है. इस दौरान मौसम पूरी तरह स्थिर रहता है जिसके कारण धूल और प्रदूषण के महीन कण हवा में ही लगातार तैरते रहते हैं. वायु प्रदूषण से निजात मिलने के मुख्य रूप से चार तरीके होते हैं, जिनमें पहली तेज बारिश है जो हवा में मौजूद प्रदूषण को बहा देती है. दूसरा कारण तेज हवाओं का चलना है, लेकिन इस समय वायुमंडल में कोई भी मौसम तंत्र सक्रिय न होने के कारण हवाएं बहुत तेज नहीं चल रही हैं.