किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: NBRI ने खोजा फसलों को बचाने वाला 'गुड बैक्टीरिया', अब कीट-पतंगों और बीमारियों से मिलेगी राहत!
गुड बैक्टीरिया से रोग नियंत्रण में 20 से 30 प्रतिशत तक सफलता मिली है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 8:19 PM IST
लखनऊ : भारतीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI) के वैज्ञानिकों ने कृषि क्षेत्र में एक ऐसी बड़ी खोज की है, जो न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है. संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सूची श्रीवास्तव ने फसलों को तबाह करने वाले फंगस जनित रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए एक विशेष 'गुड बैक्टीरिया' आधारित बायोपेस्टिसाइड विकसित किया है. यह नई तकनीक फसलों की सुरक्षा के साथ-साथ पर्यावरण और मिट्टी की सेहत को भी बनाए रखेगी.
संस्थान की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सूची श्रीवास्तव के अनुसार, यह बैक्टीरिया तीन अलग-अलग स्टेज पर असर दिखाएगा. मिट्टी में मौजूद वे कीटाणु जो 12 से 15 साल तक जीवित रहकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खत्म करेगा, रोग और फंगस की रोकथाम के लिए अभी तक इस्तेमाल हो रहे रासायनिक फर्टिलाइजर की जरूरत को कम करेगा. इसके अलावा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाए रखते हुए स्वास्थ्यवर्धक अनाज पैदा करने में मदद करेगा.
वैज्ञानिक सूची श्रीवास्तव का कहना है कि यदि इन फंगस जनित रोगों की रोकथाम पर ध्यान न दिया जाए, तो किसानों की फसल 40 से 45 प्रतिशत तक प्रभावित हो सकती है और पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है.
धान पर हुआ सफल परीक्षण
वैज्ञानिक सूची श्रीवास्तव ने बताया कि शोध में एक ऐसे ब्रॉड-होस्ट फनजाई पर काम किया गया, जो अलग-अलग फसल प्रणालियों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है. उन्होंने बताया कि हमने पहचान की है कि यह बैक्टीरिया फंगस की कोशिकाओं की झिल्ली को इस तरह प्रभावित करता है कि उनका साइटोप्लाज्म बाहर निकल आता है, जिससे रोग बनने से पहले ही रुक जाता है. डॉक्टर सूची ने बताया कि रोग नियंत्रण में 20 से 30 प्रतिशत तक सफलता मिली है और पौधों की वृद्धि में 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई है.
केमिकल पेस्टिसाइड से मुक्ति की उम्मीद
डॉ. सूची श्रीवास्तव ने बताया कि मौजूदा समय में बाजार में उपलब्ध अधिकतर रासायनिक फफूंदनाशकों का इस्तेमाल किसान करते हैं, लेकिन इनका सीधा नुकसान मानव स्वास्थ्य और मिट्टी की गुणवत्ता पर पड़ता है. बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट या बायोपेस्टिसाइड के इस्तेमाल से केमिकल पर निर्भरता घटेगी और अनाज की गुणवत्ता बेहतर होगी.
2016 से जारी है शोध
डॉ. सूची श्रीवास्तव ने बताया कि फसलों में रोग की रोकथाम को लेकर 2016 से लगातार यह शोध चल रहा है. अब यह एक एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है. यह तकनीक करीब 12 से 15 फसलों के लिए कारगर साबित हो सकती है. मॉडल फसल के तौर पर धान को चुना गया और देश के अलग-अलग जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, अमृतसर, लखनऊ और हैदराबाद में धान की फसल पर ट्रायल किए गए, जिनके नतीजे उत्साहजनक रहे.
बाजार में कब आएगा?
अभी इस बायो पेस्टिसाइड के बाजार में आने की सटीक समयसीमा तय नहीं है. संस्थान ने इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड में आवेदन दे दिया है. वहां से अंतिम स्वीकृति मिलते ही यह उत्पाद किसानों के लिए बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर यह तकनीक व्यावसायिक स्तर पर सफल होती है, तो यह न केवल किसानों की लागत घटाएगी, बल्कि रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर खाद्य सुरक्षा और मिट्टी की सेहत दोनों को नई दिशा दे सकती है.
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