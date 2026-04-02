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लखनऊ नौसेना शौर्य संग्रहालय में दिखेगी बालाकोट एयरस्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर की झलक, सिम्युलेटर और 7D थिएटर कराएगा लाइव एक्सपीरियंस

लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का 70% काम पूरा, मिलेगी पुलवामा के बाद की कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर की झलक

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संग्रहालय में सेना की शौर्यगाथा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ: राजधानी लखनऊ के आईटी सिटी में बन रहे नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण कार्य करीब 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है. जहाज के आकार में तैयार हो रहा ये संग्रहालय नौसैनिक वास्तुकला, पोर्थोल स्टाइल खिड़कियों, जहाज की रेलिंग और नौ सेना उपकरणों से लैस किया जा रहा है. परिसर में ‘नौसेना शौर्य वाटिका’ को तैयार किया जा रहा है, जहां ऐतिहासिक टीयू-142एम विमान और सी किंग एसके-42बी हेलीकॉप्टर स्थापित किए जाएंगे.

इसके साथ ही INS गोमती से जुड़े मिसाइल, टारपीडो, गन और पनडुब्बी रोधी उपकरण भी यहां दर्शकों को देखने को मिलेंगे. निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही यह संग्रहालय प्रदेशवासियों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगा.

संग्रहालय को देखकर होगा गर्व का अनुभव

प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लखनऊ में बन रहा नौसेना शौर्य संग्रहालय प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. इसका लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही ये संग्रहालय भारतीय नौसेना की अदम्य वीरता, त्याग और समुद्री शक्ति का जीवंत प्रतीक बनकर सामने आएगा. इसे जहाज के स्वरूप में तैयार किया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले लोगों को एक वास्तविक नौसैनिक अनुभव मिल सके.

म्यूजियम बनेगा लखनऊ की पहचान

जयवीर सिंह ने कहा कि हमारी कोशिश है कि यह संग्रहालय पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ नई पीढ़ी को देशभक्ति और सैनिकों के बलिदान से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बने. यहां विकसित किया जा रहा ‘स्मृति उद्यान’ वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने का एक महत्वपूर्ण स्थल होगा. यह संग्रहालय आने वाले समय में लखनऊ की एक प्रमुख पहचान बनेगा और देशभर से पर्यटकों को आकर्षित करेगा.

नौसेना संग्रहालय की खासियत
म्यूजियम में आधुनिक तकनीक के जरिए नौसेना के युद्धक इतिहास, रणनीतियों और प्रमुख अभियानों जैसे पुलवामा के बाद की सैन्य कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई जाएगी. इसे इंटरएक्टिव बनाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर लैंडिंग और वॉरशिप सिम्युलेटर, 7D थिएटर, सबमर्ज्ड द्वारका मॉडल, डिजिटल वॉटर स्क्रीन शो, मरीन लाइफ एक्वेरियम और ‘ड्रेस लाइक योर हीरोज़’ जैसी गतिविधियां भी जोड़ी जाएंगी. इसके साथ ही सैनिकों की याद में एक विशेष ‘स्मृति उद्यान’ भी विकसित किया जा रहा है.

शोधकर्ताओं को मिलेगा फायदा

नौसेना का युद्धक संग्रहालय देश का अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जहां रिटायर्ड युद्धपोतों और उनसे जुड़े उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा. साथ ही शोधकर्ताओं और छात्रों को दुर्लभ दस्तावेजों तक पहुंच मिलेगी. यहां नियमित कार्यशालाएं और व्याख्यान भी आयोजित होंगे. कुल मिलाकर यह संग्रहालय युवाओं के लिए प्रेरणा का बड़ा केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

योगी सरकार की बड़ी पहल है म्यूजियम

अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को समृद्ध किया जा है. लखनऊ स्थित इकाना स्टेडियम के पास आईटी सिटी में बन रहा यह संग्रहालय उसी श्रृंखला में एक नया और महत्वपूर्ण आकर्षण बनकर उभरेगा. उन्होने कहा कि, नौसेना शौर्य संग्रहालय का करीब 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इसे आधुनिक व इंटरएक्टिव तरीके से विकसित किया जा रहा है.

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