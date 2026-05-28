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लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय बनकर तैयार; 30 मई को CM योगी और रक्षा मंत्री करेंगे लोकार्पण

लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय बनकर तैयार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सीजी सिटी लखनऊ में निर्माणाधीन नौसेना शौर्य संग्रहालय (नौसेना शौर्य वाटिका) का निरीक्षण किया. 30 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका सिर्फ पार्क नहीं, बल्कि यह हमारी सेना के बहादुर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह राजधानी वासियों के लिए राज्य सरकार का तोहफा है. आगंतुक इस संग्रहालय को देखकर नौसेना के कर्तव्य और पराक्रम पर गर्व करेंगे. गोमती पोत लखनऊ की पहचान बनेगा. साथ ही एक पर्यटन केंद्र के रूप में दर्शकों को आकर्षित करेगा. संग्रहालय का निरीक्षण करते मंत्री और अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat) नौसेना शौर्य वाटिका का निर्माण भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है. यह पार्क हमारे समुद्र की रक्षा करने वाली नौसेना की वीरता, शक्ति, पराक्रम और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है. भारतीय नौसेना पोत गोमती 28 मई को राष्ट्र की 34 वर्षों के गौरवशाली सेवा के बाद रिटायर हो गया था. पार्क में घूमते हुए दर्शकों को वास्तविक नौसैनिक यंत्र दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ भारतीय नौसेना पोत गोमती से संबंधित हैं. यहां दर्शायी गई हर वस्तु समुद्र में जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती है. इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2366.92 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी.