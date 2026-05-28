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लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय बनकर तैयार; 30 मई को CM योगी और रक्षा मंत्री करेंगे लोकार्पण

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका हमारी सेना के बहादुर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है.

लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय बनकर तैयार.
लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय बनकर तैयार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 6:49 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने सीजी सिटी लखनऊ में निर्माणाधीन नौसेना शौर्य संग्रहालय (नौसेना शौर्य वाटिका) का निरीक्षण किया. 30 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे.

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका सिर्फ पार्क नहीं, बल्कि यह हमारी सेना के बहादुर सेनानियों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास है. उन्होंने कहा कि यह राजधानी वासियों के लिए राज्य सरकार का तोहफा है.

आगंतुक इस संग्रहालय को देखकर नौसेना के कर्तव्य और पराक्रम पर गर्व करेंगे. गोमती पोत लखनऊ की पहचान बनेगा. साथ ही एक पर्यटन केंद्र के रूप में दर्शकों को आकर्षित करेगा.

संग्रहालय का निरीक्षण करते मंत्री और अधिकारी.
संग्रहालय का निरीक्षण करते मंत्री और अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

नौसेना शौर्य वाटिका का निर्माण भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है. यह पार्क हमारे समुद्र की रक्षा करने वाली नौसेना की वीरता, शक्ति, पराक्रम और तकनीकी दक्षता को दर्शाता है.

भारतीय नौसेना पोत गोमती 28 मई को राष्ट्र की 34 वर्षों के गौरवशाली सेवा के बाद रिटायर हो गया था. पार्क में घूमते हुए दर्शकों को वास्तविक नौसैनिक यंत्र दिखाई देंगे, जिसमें से कुछ भारतीय नौसेना पोत गोमती से संबंधित हैं.

यहां दर्शायी गई हर वस्तु समुद्र में जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलू को दर्शाती है. इस परियोजना के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2366.92 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई थी.

पूर्व स्वीकृति परियोजना 2366.92 लाख रुपए के तहत प्रथम खंड में ओपेन म्यूजियम के लिए 939.76 लाख रुपए और द्वितीय खंड में इंटरप्रिटेशन सेंटर के लिए 1427.16 लाख रुपए की धनराशि शामिल थी.

नवीन ड्राइंग/डिजाइन और प्रथम फेज के कार्यों को शामिल करते हुए 2366.92 लाख रुपए की धनराशि का संशोधित आगणन कराया गया. इस पर पीएफएडी से 2317.95 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई.

नौसेना के अधिकारियों ने दी जानकारी.
नौसेना के अधिकारियों ने दी जानकारी. (Photo Credit: ETV Bharat)

वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना में ओपन एयर म्यूजियम में टीयू-142 विमान की स्थापना और क्यूरेशन कार्य के लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है. भारतीय नौसेना की गोमती पोत पर विभिन्न उपकरण स्थापित किए गए हैं.

इनमें लंगर एके-726 मीडियम रेंज तोप, सीईटी-53एम पनडुब्बी अवरोध, जिफ-101 लांचर विथ आरजे, कैपस्टन ड्रम, मुख्य मस्तूल जहाज का प्रोपेलर आदि शामिल हैं.

संग्रहालय के बारे में जानकारी लेते मंत्री.
संग्रहालय के बारे में जानकारी लेते मंत्री. (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ स्थित नौसेना शौर्य संग्रहालय में क्यूरेशन कार्य और लखनऊ स्थित शौर्य वाटिका ओपन एयर म्यूजियम में टीयू-142 विमान और एसके-42बी हेलीकॉप्टर को स्थानांतरित कर संग्रहालय में स्थापित किया जाएगा.

निरीक्षण के दौरान परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, महानिदेशक पर्यटन वेदपति मिश्रा, प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल संतोष कुमार सिंह, जिलाधिकारी लखनऊ विशाख जी अय्यर और नौसेना की ओर से कोमोडोर एस. दुरई बाबू उपस्थित रहे.

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