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लखनऊ में नए जोन गठन का काम अटका, नगर निगम के अधिकार किसने किए फ्रीज?

लखनऊ नगर निगम में अगले साल जून तक एक भी नया जोन नहीं बन सकेगा.

lucknow nagar nigam work on formation of new zones stalled
लखनऊ में नए जोन गठन का काम अटका. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 24, 2026 at 7:28 AM IST

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लखनऊ: लखनऊ नगर निगम में अगले साल जून तक एक भी नया जोन नहीं बन सकेगा. नगर निगम के अधिकार जनगणना के चलते फ्रीज कर दिए गए हैं. ऐसे में अब चार जोन नहीं बनाए जा सकेंगे. लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल और नगर निगम प्रशासन की तरफ से लखनऊ की जनता के लिए जोन बढ़ाने पर मंथन किया जा रहा था, पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तरफ से 31 दिसंबर को जारी किए गए शासनादेश के चलते प्रशासनिक इकाइयों के क्षेत्र में कोई चेंज नहीं हो सकता है. इसके अधिकार फ्रीज कर दिए गए थे. अब ये पूरी प्रक्रिया होल्ड पर रहेगी. उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इसकी अधिसूचना जारी की गई जिसके बाद मेयर सुषमा खर्कवाल और नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इस पर चर्चा की. इसके बाद फिलहाल नए जोन के गठन पर रोक लगा दी गई.



किसने लगाई थी रोक: गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए शासनादेश में एक जनवरी 2026 से प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं के अधिकार फ्रीज कर दिए गए. जून 2027 तक इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है. मंत्रालय के शासनादेश में कहा गया कि शहर के वार्डों और अन्य की सूची तैयार कर ली गई है. अब इसमें परिवर्तन संभव नहीं हो सकता. इन्हीं आंकड़ों के आधार पर शहरी क्षेत्र में स्थित संपत्तियों की लिस्टिंग जनगणना के लिए होगी. अप्रैल से निर्धारित 30 दिवस में ये किया जाएगा. गोमती

क्या योजना बनाई गई: नदी के दोनों छोर पर आने वाले वार्ड को एक ही जगह पर एक ही तरफ करने की योजना है. क्षेत्रफल के साथ आबादी के लिहाज से जोन विभाजित किए जाएंगे. पूरे शहर में अधिकतम एक दर्जन जोन होंगे. वर्तमान में इनकी संख्या आठ है. साल 2017 के बाद इनमें बढ़ोतरी की जानी थी. नगर निगम के ज्योग्राफिकल इनफॉरमेशन सिस्टम से सर्वे में आठ लाख 40 हजार भवन पाए गए थे. इससे टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है. अब तक नगर निगम साढ़े सात लाख प्रॉपर्टी का टैक्स कलेक्शन कर पाया है, जबकि नए 88 गांव जुड़ गए हैं जिससे भवनों की संख्या बढ़ गई है. अब यह संख्या करीब साढ़े नौ लाख तक पहुंचाने का अनुमान है. इसी के चलते नए जोन बनाने की तैयारी नगर निगम ने की.

क्या बोलीं महापौर: लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल का कहना है कि अभी सिर्फ इस पर विचार किया गया जिससे लोगों को अच्छी सुविधा मिले. हम वार्डों के क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जोन की संख्या बढ़ाने की तैयारी थी. यह नगर निगम का इंटरनल प्रोसेस है जिससे प्रशासनिक काम बेहतर ढंग से संपन्न हो सके. नगर आयुक्त गौरव कुमार का कहना है कि फिलहाल नए जोन नहीं बढ़ेंगे. जनगणना के चलते सरकार की तरफ से फिलहाल सीमाओं के अधिकार फ्रीज किए गए हैं. वार्डों को सभी जोन में सही अनुपात में करने पर विचार किया गया था, लेकिन यह अगले साल ही संभव हो सकता है.


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