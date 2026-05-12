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हाउस टैक्स और यूजर चार्ज को लेकर न हों कन्फ्यूज; लखनऊ नगर निगम ने जारी की गाइडलाइन

लखनऊ नगर निगम ने जारी की गाइडलाइन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: अगर आप लखनऊ नगर निगम में ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं. स्क्रीन पर दिख रहे यूजर चार्ज को लेकर असमंजस में हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कई लोग जानकारी के अभाव में ऑनलाइन हाउस टैक्स के साथ 1200 रुपए का यूजर चार्ज भी जमा कर देते हैं, जबकि कई लोग यही शुल्क ऑफलाइन पहले से ही दे रहे होते हैं. अब नगर निगम ने इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट की है. लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल ने कहा कि नगर निगम की नीति पूरी तरह स्पष्ट है. अगर कोई नागरिक ऑनलाइन यूजर चार्ज जमा करता है, तो उसे दोबारा ऑफलाइन भुगतान करने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन भुगतान की रसीद डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन कर्मचारी को दिखाने पर दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि जो लोग ऑफलाइन यूजर चार्ज जमा करते हैं, उन्हें ऑनलाइन केवल हाउस टैक्स जमा करना चाहिए. हाउस टैक्स के साथ यूजर चार्ज जमा करना अनिवार्य नहीं है. लोग यूजर चार्ज नहीं समझ पा रहे: लखनऊ के जानकीपुरम विस्तार निवासी नैमिष कपूर ने बताया कि जब वह ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा कर रहे थे, तब यूजर चार्ज का विकल्प सामने आया. शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया कि यह शुल्क किस चीज का है. इंटरनेट पर जानकारी खोजने के बाद पता चला कि नगर निगम डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की सेवा के लिए 1200 रुपए यूजर चार्ज ले रहा है. उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कूड़ा कलेक्शन करने वाले कर्मचारी से बात की, तो उन्हें सलाह दी गई कि ऑनलाइन यूजर चार्ज न भरें. ऑफलाइन ही भुगतान करें, क्योंकि नगर निगम की ऑनलाइन व्यवस्था में तकनीकी दिक्कतें चल रही हैं.