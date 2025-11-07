ETV Bharat / state

लखनऊ वालों को मिलेगा घर का खास नंबर, मैप में दिखेगा, डाक-डिलीवरी खट से आएगी

लखनऊ: शहर के विकास कार्यों को और प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लखनऊ के प्रभारी मंत्री व वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में विशेष समीक्षा बैठक नगर निगम मुख्यालय में हुई. बैठक में कई अहम फैसले भी हुए. इसमें लखनऊ के घरों को खास नंबर देने समेत कई अहम फैसले हुए. चलिए जानते हैं इस बारे में.



सफाई व्यवस्था, नाइट स्वीपिंग पर जोर: मंत्री ने बैठक में रोड स्वीपिंग, नाइट स्वीपिंग और कूड़ा उठान व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सड़कों की सफाई में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो और नियमित रूप से सुबह और रात में सफाई कार्य सुचारू रूप से चलाए जाएं. उन्होंने नाइट स्वीपिंग व्यवस्था को सराहनीय बताते हुए कहा कि इससे शहर की स्वच्छता रैंकिंग को मजबूती मिलेगी. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जोनल अधिकारी सफाई की निगरानी प्रतिदिन सुनिश्चित करें और शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही हो.



टैक्स कलेक्शन और यूजर चार्ज बढ़ाने पर सराहना: बैठक में मंत्री ने नगर निगम लखनऊ द्वारा पिछले महीनों में टैक्स कलेक्शन और यूजर चार्ज में हुई वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने इसे बेहतर बताया. उन्होंने कहा कि इसी गति को बनाए रखते हुए कर संग्रहण को और सुदृढ़ किया जाए ताकि शहर के विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन और मजबूत हों.



विहिकल्स रिव्यू, टैक्स कलेक्शन और पार्किंग पर मंथन: बैठक में नगर निगम वाहनों की स्थिति, उनके बेहतर उपयोग तथा मरम्मत की व्यवस्था की समीक्षा की गई. टैक्स विभाग की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि गृहकर, जलकर और अन्य करों का संग्रहण पारदर्शिता के साथ बढ़ाया जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि नागरिकों को कर भुगतान के लिए सरल और सुलभ विकल्प उपलब्ध कराए जाएं ताकि कर वसूली में बढ़ोतरी हो सके. पार्किंग समस्या पर चर्चा करते हुए मंत्री ने स्पष्ट कहा कि कहीं भी अवैध पार्किंग न होने पाए. निर्धारित पार्किंग स्थलों को चिह्नित कर सुचारू रूप से संचालित किया जाए.



नगर निगम की भूमि का संरक्षण मजबूत हो: मंत्री ने नगर निगम की सभी जमीनों की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि नगर निगम अपनी भूमि की वीडियोग्राफी ईटीएफ टीम की सहायता से कराए. इससे भविष्य में भूमि पर अवैध कब्जे या विवादों से बचाव होगा. उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि शहर की धरोहर है, इसे हर कीमत पर सुरक्षित रखना होगा.



शहर के प्रत्येक मकान को मिलेगा यूनिक नंबर, कई फायदे: मकान नंबरिंग व्यवस्था को लेकर मंत्री ने कहा कि शहर के प्रत्येक मकान का एक नंबर निर्धारित होना चाहिए और यह नंबर मैप पर भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए. उन्होंने कहा कि इससे पते की पहचान में सरलता होगी, डाक-डिलीवरी, आपदा प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों में सहजता बढ़ेगी. बैठक में इस पर सहमति बनी.



स्वच्छता प्रोत्साहन समिति और इनकम बढ़ाने के निर्देश: मंत्री ने जल्द से जल्द ‘स्वच्छता प्रोत्साहन समिति’ के गठन के निर्देश देते हुए कहा कि यह समिति स्थानीय स्तर पर नागरिक सहभागिता को बढ़ाएगी. इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम को अपनी आय के स्रोतों को बढ़ाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि रेंट विभाग अपनी वसूली की समीक्षा करे, एक निश्चित फार्मूला तैयार किया जाए और 31 दिसंबर से पहले कमेटी बनाकर आय में सुधार किया जाए.



मंत्री ने निर्देश दिए कि नगर निगम शहर में स्वयं की स्ट्रीट लाइट लाइनिंग व्यवस्था विकसित करे ताकि मरम्मत और प्रबंधन दोनों सुचारू रहें. मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जोनल अधिकारी हर 15 दिन में समीक्षा बैठक करें और नगर आयुक्त महीने में एक बार व्यापक समीक्षा अवश्य लें, ताकि कार्यों की गति और गुणवत्ता बनी रहे. बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार, समस्त अपर नगर आयुक्त, जोनल अधिकारी, जोनल सेनेटरी अधिकारी, चीफ इंजीनियर (सिविल), चीफ इंजीनियर (आरआर), विभिन्न विभागाध्यक्ष और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.



