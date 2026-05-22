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लखनऊ में जनगणना 2027 के लिए सभी 8 जोनों में कंट्रोल रूम स्थापित, IAS गौरव कुमार ने जनता से की ये अपील

भारत की जनगणना-2027 के तहत लखनऊ में 'मकान सूचीकरण एवं मकान गणना' के लिए नगर निगम ने 8 जोनों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं.

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मकान सूचीकरण को लेकर नगर निगम सतर्क, वरिष्ठ लिपिकों को सौंपी गई जोनल नियंत्रण कक्ष की कमान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 10:03 PM IST

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लखनऊ: भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण एवं मकान गणना' के सफल संचालन हेतु लखनऊ नगर निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. नगर निगम प्रशासन ने इस बड़े अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर के सभी 8 जोनों में विशेष 'जनगणना नियंत्रण कक्ष' (कंट्रोल रूम) स्थापित किए हैं.

अपर नगर आयुक्त/नगर जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के क्रम में, ये सभी नियंत्रण कक्ष दिनांक 22 मई, 2026 से 20 जून, 2026 तक पूरी तरह क्रियाशील रहेंगे. इनका मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य से संबंधित जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण करना, सूचनाओं का सुगम आदान-प्रदान करना एवं फील्ड में तैनात प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है.

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मकान गणना के लिए सभी 8 जोनों में खुले 'जनगणना नियंत्रण कक्ष'. (Photo Credit: ETV Bharat)

सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मिलेगी मदद: व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक जोनल नियंत्रण कक्ष में एक वरिष्ठ लिपिक को प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है. लखनऊ की आम जनता अपनी जनगणना संबंधी किसी भी समस्या, शिकायत या जानकारी के लिए सुबह 8:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक सीधे संबंधित जोन के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकती है. नगर आयुक्त, आई.ए.एस. गौरव कुमार ने राजधानी की जनता से विशेष अपील करते हुए कहा है कि जनगणना देश के विकास और राष्ट्रीय महत्व का बेहद जरूरी कार्य है. यदि किसी भी नागरिक को अपने क्षेत्र में आने वाले प्रगणक के संबंध में कोई शंका हो या कोई समस्या आए, तो वे तत्काल अपने जोन के नियंत्रण कक्ष पर संपर्क करें.

जनगणना का कार्य पूरी तरह निःशुल्क: सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से सभी प्रगणकों के पास नगर निगम द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र होना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना का यह पूरा कार्य शासकीय है और यह पूरी तरह निःशुल्क है. नागरिकों को इस कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है. नियंत्रण कक्षों की निगरानी खुद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.

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लखनऊ में 20 जून तक एक्टिव रहेंगे जनगणना कंट्रोल रूम. (Photo Credit: ETV Bharat)

जोनवार नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं हेल्पलाइन नंबर: 22 मई से 20 जून 2026 तक सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है.

जोन नियंत्रण कक्ष प्रभारीहेल्पलाइन नंबर
जोन-01आरिफ नकवी, लिपिक9415026695
जोन-02अर्चना, लिपिक9044477306
जोन-03अशीष चन्द्रा, लिपिक9305888263
जोन-04विरेन्द्र कुमार, लिपिक7905873935
जोन-05मनोज कुमार, लिपिक8318903325
जोन-06मिर्जा इरसाद बेग, लिपिक8576067280
जोन-07प्रवीन सिंह, लिपिक8299778548
जोन-08आशुतोष गुप्ता, लिपिक9919476939

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