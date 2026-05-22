लखनऊ में जनगणना 2027 के लिए सभी 8 जोनों में कंट्रोल रूम स्थापित, IAS गौरव कुमार ने जनता से की ये अपील
भारत की जनगणना-2027 के तहत लखनऊ में 'मकान सूचीकरण एवं मकान गणना' के लिए नगर निगम ने 8 जोनों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 10:03 PM IST
लखनऊ: भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण 'मकान सूचीकरण एवं मकान गणना' के सफल संचालन हेतु लखनऊ नगर निगम द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है. नगर निगम प्रशासन ने इस बड़े अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर के सभी 8 जोनों में विशेष 'जनगणना नियंत्रण कक्ष' (कंट्रोल रूम) स्थापित किए हैं.
अपर नगर आयुक्त/नगर जनगणना अधिकारी द्वारा जारी किए गए आधिकारिक आदेश के क्रम में, ये सभी नियंत्रण कक्ष दिनांक 22 मई, 2026 से 20 जून, 2026 तक पूरी तरह क्रियाशील रहेंगे. इनका मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य से संबंधित जनशिकायतों का त्वरित निस्तारण करना, सूचनाओं का सुगम आदान-प्रदान करना एवं फील्ड में तैनात प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है.
सुबह 8 से शाम 6 बजे तक मिलेगी मदद: व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक जोनल नियंत्रण कक्ष में एक वरिष्ठ लिपिक को प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है. लखनऊ की आम जनता अपनी जनगणना संबंधी किसी भी समस्या, शिकायत या जानकारी के लिए सुबह 8:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक सीधे संबंधित जोन के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकती है. नगर आयुक्त, आई.ए.एस. गौरव कुमार ने राजधानी की जनता से विशेष अपील करते हुए कहा है कि जनगणना देश के विकास और राष्ट्रीय महत्व का बेहद जरूरी कार्य है. यदि किसी भी नागरिक को अपने क्षेत्र में आने वाले प्रगणक के संबंध में कोई शंका हो या कोई समस्या आए, तो वे तत्काल अपने जोन के नियंत्रण कक्ष पर संपर्क करें.
जनगणना का कार्य पूरी तरह निःशुल्क: सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से सभी प्रगणकों के पास नगर निगम द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान-पत्र होना अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना का यह पूरा कार्य शासकीय है और यह पूरी तरह निःशुल्क है. नागरिकों को इस कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है. नियंत्रण कक्षों की निगरानी खुद वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो.
जोनवार नियंत्रण कक्ष प्रभारी एवं हेल्पलाइन नंबर: 22 मई से 20 जून 2026 तक सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जनता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है.
|जोन
|नियंत्रण कक्ष प्रभारी
|हेल्पलाइन नंबर
|जोन-01
|आरिफ नकवी, लिपिक
|9415026695
|जोन-02
|अर्चना, लिपिक
|9044477306
|जोन-03
|अशीष चन्द्रा, लिपिक
|9305888263
|जोन-04
|विरेन्द्र कुमार, लिपिक
|7905873935
|जोन-05
|मनोज कुमार, लिपिक
|8318903325
|जोन-06
|मिर्जा इरसाद बेग, लिपिक
|8576067280
|जोन-07
|प्रवीन सिंह, लिपिक
|8299778548
|जोन-08
|आशुतोष गुप्ता, लिपिक
|9919476939
यह भी पढ़ें- जैव विविधता दिवस; UP में विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जन्म, सरकार के प्रयासों से खबू बढ़ा वन्यजीवों का कुनबा