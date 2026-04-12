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हत्या का खुलासा; 6 दिन बाद कब्र निकाला गया वृद्धा का शव, बहू की करतूत सुनकर हर कोई हैरान

लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के गांव में हुई सनसनीखेज वारदात. पुलिस की हिरासत में बहू.

काकोरी में वृद्धा की हत्या का खुलासा.
काकोरी में वृद्धा की हत्या का खुलासा. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 8:43 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ : काकोरी थाना क्षेत्र के एक गांव में शनिवार शाम पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र की खुदाई कराकर 65 वर्षीय वृद्धा का शव बाहर निकाला गया. आरोप है कि बहू ने सास शांति देवी को रोटी में कीटनाशक मिलाकर मार दिया था, लेकिन घरवालों को इसकी भनक नहीं थी. इसके चलते वृद्धा को 6 दिन पहले शव दफना दिया गया था, लेकिन घर के किसी बच्चे ने बहू के खूनी राज से पर्दा उठा दिया. इसके बाद बीते शनिवार को एसीपी काकोरी शकील अहमद की मौजूदगी में शव निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. आरोपी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं बहू के एक परिचित की तालश में पुलिस टीम लगी हुई है.



इंस्पेक्टर काकोरी सतीश चंद्र राठौर के अनुसार क्षेत्र के एक गांव में वृद्धा शांति देवी की हत्या के बाद शव दफनाने की शिकायत आई थी. इसके बाद बीते शनिवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. जहर खिलाने की पुष्टि के लिए बिसरा फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. आरोपी बहू के हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. इस मामले में एक युवक को भी आरोपी बनाया गया है. युवक की गिरफ्तारी के बाद घटना का खुलासा किया जाएगा.





इंस्पेक्टर काकोरी के मुताबिक परिजनों का आरोप है कि वृद्धा की बहू का अपने भांजे से प्रेम प्रसंग था. वृद्धा इस अनैतिक रिश्ते को लेकर ऐतराज जताती थी. इसी के चलते बहू ने बीते 5 अप्रैल को रात के खाने में सास को कीटनाशक मिली रोटी खिला दी. कीटनाशक के असर से वृद्धा की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया. जहां 6 अप्रैल को मौत हो गई. इसके बाद शव दफना दिया गया. इसी बीच घर एक बच्चे ने कीटनाशक वाली बात घर में बताई तो हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस पूछताछ में बहू ने जुर्म कबूल किया. इसके बाद कीटनाशक मिली बची हुई रोटी बरामद करने के बाद कब्र खुदवाने की प्रक्रिया अपनाई गई.


इंस्पेक्टर काकोरी ने बताया कि शव काफी पुराना हो चुका है. कीटनाशक की सटीक पुष्टि के लिए बिसरा फॉरेंसिक लैब भेजा गया है. आरोपी बहू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. बहू का कथित प्रेमी भांजा फरार है. उसकी तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है.

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