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लखनऊ नगर निगम का एक्शन, 3 कर्मचारी सस्पेंड, 2 की सेवा समाप्त, सफाई पर CM योगी ने जताई थी नाराजगी

लखनऊ नगर निगम का एक्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : गोमतीनगर में गंदगी और सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है. सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि रामकी कंपनी के दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. इसके साथ ही कंपनी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. नगर निगम ने लापरवाही के मामले में तीन अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि गोमतीनगर में सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिलने के बाद जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सफाई सुपरवाइजर प्रेम माली और शुभम रावत को निलंबित किया गया है. इनके अलावा एक अन्य सफाई कर्मचारी को भी निलंबित किया गया है. वहीं, सफाई का काम देख रही रामकी कंपनी के दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. कंपनी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.