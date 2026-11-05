लखनऊ नगर निगम का एक्शन, 3 कर्मचारी सस्पेंड, 2 की सेवा समाप्त, सफाई पर CM योगी ने जताई थी नाराजगी
नगर निगम ने लापरवाही के मामले में तीन अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:27 PM IST
लखनऊ : गोमतीनगर में गंदगी और सफाई व्यवस्था में लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद नगर निगम ने कार्रवाई की है. सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले तीन कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि रामकी कंपनी के दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. इसके साथ ही कंपनी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. नगर निगम ने लापरवाही के मामले में तीन अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि गोमतीनगर में सफाई व्यवस्था में लापरवाही मिलने के बाद जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सफाई सुपरवाइजर प्रेम माली और शुभम रावत को निलंबित किया गया है. इनके अलावा एक अन्य सफाई कर्मचारी को भी निलंबित किया गया है. वहीं, सफाई का काम देख रही रामकी कंपनी के दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. कंपनी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अपर नगर आयुक्त के मुताबिक, सफाई व्यवस्था की निगरानी में लापरवाही को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से भी जवाब मांगा गया है. जेई अपूर्व पांडेय और जोनल सेनेटरी अधिकारी पंकज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. सफाई एवं फूड इंस्पेक्टर राकेश को भी नोटिस दिया गया है. तीन नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमतीनगर में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई थी.
इलाके में गंदगी और सफाई में लापरवाही सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जवाब मांगा था. इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की. नगर निगम की इस कार्रवाई में सफाई करने वाले कर्मचारियों के साथ ही व्यवस्था की निगरानी करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई है. अब नोटिस पाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना जवाब देना होगा.
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