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लखनऊ नगर निगम सदन की बैठक; स्कूल भवनों के पुनर्मूल्यांकन, सरकारी भूमि की सुरक्षा और फीस छूट के अहम प्रस्ताव पारित

लखनऊ: नगर निगम लखनऊ में महापौर सुषमा खर्कवाल की अध्यक्षता में सदन की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. स्कूल भवनों के पुनर्मूल्यांकन, सरकारी भूमि की सुरक्षा और वापसी और कर्मचारियों के बच्चों के लिए 50% फीस छूट जैसे प्रस्ताव शामिल हैं. इस अवसर पर कार्यकारिणी उपाध्यक्ष चरनजीत गांधी, नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित सभी पार्षदगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे. बैठक में शहर के विकास, स्वच्छता और जनहित से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया.

पार्कों में सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव स्वीकृत: शहर के सभी विकसित पार्कों में सोलर लाइट लगाने का प्रस्ताव सदन द्वारा पारित किया गया. इससे ऊर्जा संरक्षण के साथ-साथ पार्कों की सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार होगा. इस निर्णय को शहर के सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

ट्रांसफर स्टेशन निर्माण कार्य को समयबद्ध करने का निर्णय: कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर क्षेत्र में सभी ट्रांसफर स्टेशनों के निर्माण कार्य को 30 अप्रैल 2026 तक पूरा करने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया. इससे कचरा निस्तारण की प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित होगी.

टैक्स वसूली को लेकर महापौर के कड़े निर्देश: सदन में महापौर सुषमा खर्कवाल ने सभी टैक्स इंस्पेक्टरों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति के माध्यम से टैक्स वसूली न कराई जाए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो भी कर्मचारी बिल वितरण या टैक्स वसूली के लिए घर-घर जाएगा, वह अनिवार्य रूप से अपना पहचान पत्र (आईडी कार्ड) पहनकर जाए.

महापौर ने चेतावनी दी कि बिना आईडी कार्ड के यदि कोई व्यक्ति नागरिकों के घर जाता पाया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

स्कूल भवनों के पुनर्मूल्यांकन का प्रस्ताव पारित: शहर के सभी स्कूल भवनों का 15 मई 2026 तक पुनर्मूल्यांकन कराने का प्रस्ताव भी सदन द्वारा पारित किया गया. किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

सरकारी भूमि की सुरक्षा और वापसी का प्रस्ताव मंजूर: सदन में सरकारी भूमि से जुड़े मामलों पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. दीनदयाल उपाध्याय सेवा न्यास से संबंधित भूमि वापसी का प्रस्ताव पारित किया गया. यह भूमि गाटा संख्या 196, क्षेत्रफल 5429.96 वर्ग मीटर है, जिसे पूर्व में लगभग 90 वर्षों के लिए दीनदयाल उपाध्याय सेवा न्यास को लीज पर आवंटित किया गया था. यह आवंटन तत्कालीन नियमों और शर्तों के तहत किया गया था. जिसे न्यास द्वारा नगर निगम को स्वेच्छा से वापस कर दिया गया. इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित विकास के लिए नगर निगम से सशुल्क हस्तांतरित करने की मांग थी, जिसे सदन द्वारा सर्वसमिति से पास किया गया. साथ ही, अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान को और तेज करने का निर्णय लिया गया, ताकि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसके साथ ही अतिक्रमण से मुक्त जमीनों पर कल्याण मंडप और सामुदायिक केंद्र बनाने की मंजूरी सदन ने दी है.

कर्मचारियों के बच्चों के लिए 50% फीस छूट को मंजूरी: सदन में सेंट जोसेफ विद्यालय समूह, लखनऊ द्वारा नगर निगम के स्थायी कर्मचारियों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस में 50 प्रतिशत छूट देने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया. इस निर्णय से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलेगी.

सफाई व्यवस्था सुधार के लिए सख्त निर्देश पारित: सदन में शहर की सफाई व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई. गत माह आई गिरावट पर चिंता जताते हुए संबंधित कार्यदायी संस्था की जवाबदेही तय करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया. महापौर ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि वो अपनी संस्था में 75 प्रतिशत कर्मचारी लोकल स्तर पर भर्ती करें.