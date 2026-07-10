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लखनऊ नगर आयुक्त तलब, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी पर यूपी सहित अन्य राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

फायर सेफ्टी पर यूपी सहित अन्य राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड तथा दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों में सामने आए आगजनी और अवैध निर्माण के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है. शीर्ष अदालत ने लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त को तलब किया है और शहर में अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई तथा फायर सेफ्टी नियमों के अनुपालन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाल के अग्निकांड यह दर्शाते हैं कि भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है. साथ ही संबंधित विभागों और अधिकारियों द्वारा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी लापरवाही बरती गई है. अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जा सकती है. लखनऊ अग्निकांड का विशेष संज्ञान