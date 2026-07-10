लखनऊ नगर आयुक्त तलब, अवैध निर्माण और फायर सेफ्टी पर यूपी सहित अन्य राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
देश के विभिन्न शहरों में सामने आए आगजनी और अवैध निर्माण के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 10:26 AM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर अग्निकांड तथा दिल्ली सहित देश के विभिन्न शहरों में सामने आए आगजनी और अवैध निर्माण के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ा रुख अपनाया है.
शीर्ष अदालत ने लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त को तलब किया है और शहर में अवैध निर्माण पर की गई कार्रवाई तथा फायर सेफ्टी नियमों के अनुपालन को लेकर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि हाल के अग्निकांड यह दर्शाते हैं कि भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों का गंभीरता से पालन नहीं किया जा रहा है.
साथ ही संबंधित विभागों और अधिकारियों द्वारा नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी लापरवाही बरती गई है.
अदालत ने स्पष्ट संकेत दिए कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, तो जिम्मेदार अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जा सकती है.
लखनऊ अग्निकांड का विशेष संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जून को लखनऊ के अलीगंज स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई भीषण आग की घटना का विशेष रूप से संज्ञान लिया. इस दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की जान चली गई थी.
प्रारंभिक जांच में भवन में फायर सेफ्टी मानकों के गंभीर उल्लंघन, आपातकालीन निकास व्यवस्था में खामियां तथा अवैध निर्माण जैसी अनियमितताएं सामने आई थीं. इन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए अदालत ने मामले को व्यापक जनसुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना.
नगर आयुक्त से मांगा ज़वाब
शीर्ष अदालत ने लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देते हुए पूछा है कि शहर में अवैध निर्माण रोकने और फायर सेफ्टी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए अब तक कौन-कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं.
इसके साथ ही अदालत ने यह भी जानना चाहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन की क्या कार्ययोजना है.
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी फायर सेफ्टी व्यवस्था, अवैध निर्माण के विरुद्ध की गई कार्रवाई और भवन सुरक्षा मानकों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट तलब की है, ताकि देशभर में सार्वजनिक भवनों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा सके.