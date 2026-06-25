ETV Bharat / state

मुहर्रम इतिहास: भारत में कैसे शुरू हुई ताज़ियादारी? इराक-ईरान में क्यों नहीं रखे जाते कागज़ के ताज़िए, जानें तैमूर लंग का कनेक्शन

मुफ़्ती सैयद मुस्तफा और नवाब मसूद अब्दुल्ला से जानिए ताज़िया रखने का इतिहास, तैमूर लंग का कनेक्शन और शिया-सुन्नी समुदायों की मान्यताएं.

Photo Credit: ETV Bharat
कर्बला नहीं जा पाते भारतीय अकीदतमंद, इसलिए बांस और कागज़ के प्रतीकात्मक रौज़े से जताते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 9:15 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: आज 9 मोहर्रम है और पूरे देश में कर्बला के शहीदों की याद में पूरी अकीदत के साथ ताज़िए रखे जा रहे हैं. विशेष रूप से पैगंबर-ए-इस्लाम हज़रत मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की महान शहादत की याद में लोग गम का इज़हार कर रहे हैं. लेकिन एक सवाल अक्सर आम लोगों के जेहन में उठता है कि जब दुनिया में कई मुस्लिम देश मौजूद हैं, तो वहां भारत जैसी ताज़ियादारी क्यों दिखाई नहीं देती?

विशेष रूप से इराक और ईरान जैसे देशों में, जहां शिया समुदाय बहुत बड़ी संख्या में निवास करता है, वहां भारत जैसी झांकियां और ताज़िए नहीं दिखते.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ के बाजारों में 'गोल्डन ताज़िया' की भारी डिमांड (Photo Credit: ETV Bharat)

विभिन्न विचारधाराओं के अपने तर्क: आखिर भारत में कागज़ और बांस से ताज़िया रखने की यह अनूठी परंपरा कैसे शुरू हुई और आज भी लोग इसे क्यों निभा रहे हैं? हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हमने इतिहास के पन्नों को पलटकर इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है. भारत में मुस्लिम समाज को मोटे तौर पर तीन अलग-अलग हिस्सों और विचारधाराओं में देखा जाता है. इनमें पहला शिया समुदाय है, दूसरा सुन्नी (बरेलवी) समुदाय है और तीसरा वहाबी विचारधारा से जुड़ा वर्ग माना जाता है.

सूफी किताबों में ताज़िया रखने का नियम: इनमें से शिया और बरेलवी समुदाय से जुड़े लोग ही मुख्य रूप से ताज़ियादारी की पारंपरिक रस्म निभाते हैं. इसके विपरीत सुन्नी समुदाय के भीतर सक्रिय वहाबी विचारधारा के लोग शुरू से ही ताज़िया रखने का कड़ा विरोध करते आए हैं. सूफी या बरेलवी विचारधारा से जुड़ी पुरानी धार्मिक किताबों में भी ताज़िया रखने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है. हालांकि, उन किताबों में यह भी हिदायत दी गई है कि यदि कोई ताज़िया रखता है तो उसका पूरा अदब और एहतराम किया जाए.

Photo Credit: ETV Bharat
9 मोहर्रम पर विशेष. (Photo Credit: ETV Bharat)

शिया और सुन्नी अकीदत के अलग रूप: पुस्तकों के अनुसार ताज़िया को कर्बला में दफन करने के बजाय घर में सुरक्षित रखा जाए और अगले साल दोबारा उसकी ज़ियारत की जाए. नियमों में यह भी कहा गया है कि यदि पूरी गरिमा के साथ ऐसा करना संभव न हो तो व्यक्ति को ताज़िया नहीं रखना चाहिए. इसके बावजूद आम जनता में बड़ी संख्या में सुन्नी समुदाय के लोग भी हर साल ताज़िया रखते हैं और मोहर्रम के दिनों में मातम करते हैं. वहीं, शिया समुदाय के लोग ताज़िया रखने के साथ-साथ भारी मातम करते हैं और 10 मोहर्रम को इन ताज़ियों को कर्बला में दफन करते हैं.

तैमूर लंग के दौर से हुई शुरुआत: सुन्नी समुदाय के धर्मगुरु मुफ़्ती सैयद मुस्तफा बताते हैं कि मोहर्रम के दिनों में लोग हज़रत इमाम हुसैन और उनकी शहादत को याद कर उनके लिए विशेष दुआ करते हैं. यह पवित्र दिन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मजहबी तौर पर बेहद अहम और ऐतिहासिक होता है. ताज़िया रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कई उलेमा ने इसे पूरी तरह मना किया है, लेकिन यदि कुछ अनिवार्य शर्तों के साथ रखा जाए तो इसकी अनुमति दी गई है. मुफ़्ती सैयद मुस्तफा के अनुसार भारत में ताज़ियादारी की ऐतिहासिक शुरुआत असल में बादशाह तैमूर लंग के दौर से मानी जाती है.

Photo Credit: ETV Bharat
नवाब मसूद अब्दुल्ला ने बताया इसके पीछे का असली कारण. (Photo Credit: ETV Bharat)

मां की मन्नत और पहला ताज़िया: उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए बताया कि तैमूर लंग शारीरिक रूप से पैरों से ठीक तरह चल नहीं पाते थे और इसी वजह से उन्हें ‘लंग’ कहा जाता था. इतिहास में कहा जाता है कि उनकी मां ने एक बार मन्नत मानी थी कि यदि उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा तो वह इमाम हुसैन के नाम पर ताज़िया रखेंगी. माना जाता है कि इसी मन्नत के पूरे होने के बाद से इस परंपरा की शुरुआत हुई और धीरे-धीरे यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गई. इधर, लखनऊ में ताज़िया बनाने का काम करने वाले कारीगर काज़िम रज़ा बताते हैं कि उनका परिवार अब तीसरी पीढ़ी से इस पुश्तैनी काम से जुड़ा हुआ है.

Photo Credit: ETV Bharat
भारत में ताज़िया रखने की ऐतिहासिक परंपरा. (Photo Credit: ETV Bharat)

गोल्डन ताज़ियों की बढ़ी भारी मांग: कारीगरों के अनुसार हर साल ताज़ियों के डिज़ाइन और उनकी सजावट में कुछ न कुछ नयापन और आधुनिक कला देखने को मिलती है. इस बार मोहर्रम के बाजार में विशेष रूप से गोल्डन (सुनहरे) रंग के ताज़ियों की मांग ग्राहकों के बीच काफी बढ़ गई है. पहले के समय में ताज़ियों में पारंपरिक कागजी झालरों का ही इस्तेमाल मुख्य रूप से होता था, लेकिन इस बार चारों तरफ चमकदार किरण और विशेष आधुनिक सजावट की गई है. काज़िम रज़ा के मुताबिक उनके कारखाने में 100 रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक के विभिन्न ताज़िए अकीदतमंदों के लिए उपलब्ध हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
भारत में ताज़िया रखने को लेकर क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथ और उलेमा. (Photo Credit: ETV Bharat)

इराक और ईरान में क्यों नहीं होते ताज़िए?: मोहर्रम के इस गमगीन मौके पर लोग अपनी आर्थिक क्षमता और अकीदत के अनुसार ही ताज़िए खरीदते हैं. उन्होंने बताया कि पहले के दौर में सफेद रंग के शांत ताज़ियों का चलन ज्यादा था, लेकिन अब युवाओं का रुझान सुनहरे ताज़ियों की तरफ बढ़ रहा है. दूसरी ओर, इतिहास के जानकार नवाब मसूद अब्दुल्ला बताते हैं कि ताज़िया रखने की परंपरा का गहरा संबंध भी तैमूर लंग के सैन्य अभियानों से जुड़ा है. उनके अनुसार जब तैमूर अपनी विशाल फौज के साथ लंबे सैन्य अभियानों पर निकलता था तो उसकी सेना में शिया और सुन्नी दोनों समुदायों के सैनिक होते थे.

प्रतीकात्मक रौज़े का इतिहास: इनमें ऐसे धार्मिक लोग भी शामिल होते थे जो मोहर्रम के दिनों में हर हाल में इराक के कर्बला जाकर अपनी पारंपरिक रस्में अदा करना चाहते थे. लेकिन युद्ध और सैन्य अभियानों के व्यस्त समय के दौरान उनके लिए हर साल वास्तविक कर्बला पहुंचना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होता था. नवाब मसूद अब्दुल्ला के अनुसार बादशाह तैमूर लंग के पास हज़रत इमाम हुसैन के मूल रौज़े (मकबरे) की एक छोटी और खूबसूरत प्रतिकृति मौजूद थी. उसी प्रतिकृति के आधार पर पहली बार ताज़िए का ढांचा तैयार किया गया और सैन्य शिविरों में ताज़ियादारी की शुरुआत हुई.

Photo Credit: ETV Bharat
तीसरी पीढ़ी के कारीगर काज़िम रज़ा ने बताए दाम. (Photo Credit: ETV Bharat)

भारत के अकीदतमंदों का अनोखा एहतराम: भारत में आज भी लोग सदियों पुरानी इसी परंपरा के तहत पूरी अकीदत और एहतराम के साथ अपने घरों और इमामबाड़ों में ताज़िया रखते हैं. उन्होंने यह भी साफ किया कि इराक और ईरान जैसे इस्लामिक देशों में ताज़िया रखने की परंपरा भारत जैसी बिल्कुल नहीं है. इसका मुख्य कारण यह है कि इराक देश में वास्तविक कर्बला की भूमि मौजूद है और वहीं हज़रत इमाम हुसैन का असली रौज़ा भी स्थित है. इसलिए वहां के शिया और सुन्नी नागरिकों को किसी भी प्रकार का प्रतीकात्मक कागजी ताज़िया रखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती.

नज़र-नियाज़ और मर्सिया का दौर: वहां के लोग मोहर्रम के दिनों में सीधे कर्बला की पवित्र धरती पर जाकर वास्तविक रौज़े की ज़ियारत करते हैं. इसके विपरीत भारत जैसे सुदूर देशों में रहने वाले अधिकांश गरीब और मध्यमवर्गीय लोग अपने जीवनकाल में कर्बला की यात्रा नहीं कर पाते. ऐसे में वे अकीदतमंद बांस, कागज़, रंग-बिरंगी पन्नियों और चमकदार सामग्रियों से सुंदर ताज़िए बनाते हैं, जिन्हें वे इमाम हुसैन के रौज़े का पवित्र प्रतीक मानते हैं. इन्हीं प्रतीकात्मक ताज़ियों के सामने बैठकर लोग श्रद्धापूर्वक नज़र-नियाज़ करते हैं, नौहा और मर्सिया पढ़ते हैं तथा हज़रत इमाम हुसैन के प्रति अपने अटूट प्रेम का इज़हार करते हैं.

यह भी पढ़ें- लखनऊ में मोहर्रम पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 5 जोन और 18 सेक्टर में तैनात होगी पुलिस

TAGGED:

INDIA MUHARRAM TAZIA HISTORY
KING TAIMUR LANG TAZIA CONNECTIONट
LUCKNOW GOLDEN TAZIA MARKET
SHIA SUNNI BARELVI TAZIA DISPUTE
WHY IRAQ IRAN DO NOT HAVE TAZIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.