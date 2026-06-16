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लखनऊ में दिखा मोहर्रम का चांद, 17 जून से नए इस्लामी साल 1448 हिजरी का आगाज़ और अजादारी शुरू

17 जून को पहली मोहर्रम का शाही जुलूस निकाला जाएगा. 26 जून को यौम-ए-आशूर मनाया जाएगा. देखें लखनऊ में मोहर्रम के प्रमुख जुलूसों का शेड्यूल.

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पांच को शाहनजफ में मातम तो आठ मोहर्रम को बड़े इमामबाड़े में आग पर चलेंगे अकीदतमंद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 10:31 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मोहर्रम का चांद दिखाई देने और उसकी शरई तस्दीक होने के साथ ही नए इस्लामी साल 1448 हिजरी के आगाज़ का ऐलान कर दिया गया है. मरकजी शिया और सुन्नी दोनों चांद कमेटियों ने मंगलवार को चांद की पुष्टि करते हुए आधिकारिक घोषणा की कि 17 जून से पहली मोहर्रम होगी और इसी के साथ इस्लामी नववर्ष की शुरुआत हो जाएगी.

चांद की तस्दीक के बाद सुन्नी धर्मगुरु मुफ्ती इरफान मियां फिरंगी महली और शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने भी मोहर्रम के आगाज़ का ऐतिहासिक ऐलान किया. इस मुकद्दस ऐलान के साथ ही नवाबों के शहर लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में गम-ए-हुसैन और अजादारी का माहौल शुरू हो गया है.

जानकारी देते मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली. (Video Credit: ETV Bharat)

17 जून को निकलेगा पहली मोहर्रम का शाही जुलूस: सालों पुरानी परंपरा के अनुसार लखनऊ में 17 जून को पहली मोहर्रम का ऐतिहासिक शाही जुलूस पूरी अकीदत और अदब के साथ निकाला जाएगा. माना जाता है कि लखनऊ के इस प्रतिष्ठित जुलूस के बाद ही दुनिया भर में अजादारी की रस्मों और मजलिसों का विधिवत ऐलान होता है. मोहर्रम का महीना इस्लाम धर्म में विशेष ऐतिहासिक और रूहानी महत्व रखता है. इस गम के महीने की 10वीं तारीख, जिसे 'यौम-ए-आशूर' कहा जाता है, को हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के मैदान में शहीद हुए उनके 72 जांबाज साथियों की महान कुर्बानी को याद किया जाता है.

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मुफ्ती इरफान मियां और मौलाना सैफ अब्बास ने की चांद की तस्दीक. (Photo Credit: ETV Bharat)

बड़े इमामबाड़े में होगा पारंपरिक मातम: लखनऊ को पूरे मुल्क में 'अजादारी की राजधानी' भी कहा जाता है, जहाँ मोहर्रम के दौरान विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, मजलिसें और अलम के जुलूस पूरे अदब व एहतिराम के साथ आयोजित किए जाते हैं. पांच मोहर्रम को शाहनजफ इमामबाड़े में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक मातमी आयोजन बहुत खास होता है, जो बड़ी संख्या में अकीदतमंदों को अपनी ओर आकर्षित करता है. वहीं सात मोहर्रम को कर्बला के सबसे युवा शहीद हजरत कासिम की याद में 'मेहंदी का जुलूस' पूरी अकीदत से निकाला जाएगा. इसके बाद आठ मोहर्रम को रात के समय मशाल जुलूस आयोजित होगा, जबकि बड़े इमामबाड़े के परिसर में पारंपरिक 'आग का मातम' भी किया जाएगा.

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मोहर्रम का चांद दिखते ही लखनऊ में गूंजी या हुसैन की सदाएं. (Photo Credit: ETV Bharat)

26 जून को मनाया जाएगा यौम-ए-आशूर: मोहर्रम के पूरे महीने के दौरान देश और दुनिया में इमाम हुसैन से मोहब्बत और अकीदत रखने वाले लोग अपने घरों और अज़ाखानों में ताजिए रखते हैं. इस दौरान लगातार मजलिसों और रवायती मातमी कार्यक्रमों का आयोजन करके कर्बला के भूखे-प्यासे शहीदों को भावभीनी खिराज-ए-अकीदत पेश की जाती है. चांद कमेटियों के आधिकारिक ऐलान के मुताबिक आगामी 26 जून को पूरे देश में 'यौम-ए-आशूर' मनाया जाएगा, जब कर्बला के शहीदों की याद में विशेष मजलिसें, मातम और बड़े जुलूस किए जाएंगे. लखनऊ में भी मोहर्रम के इन सभी संवेनशील और पारंपरिक कार्यक्रमों की सुरक्षा और सहूलियत को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

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