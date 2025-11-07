ETV Bharat / state

RSS केस में आजम खान बरी, कोर्ट में अटैची लेकर पहुंचे थे, कहा- अखिलेश से रिश्ता तोड़ने की सारी साजिशें नाकाम होंगी

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत मिली है. लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को बदनाम करने के केस में उन्हें बरी कर दिया है. आजम खान पर अपने सरकारी लेटरपैड और मुहर का दुरुपयोग कर आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) को बदनाम करने का आरोप था. यह मुकदमा फरवरी 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज कराया गया था, जबकि मामला वर्ष 2014 का बताया गया है, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी.

फैसला आने के बाद आजम खान ने कहा, फैसला जो आया है, वो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत ही ईमान वाला फैसला आया है. जज साहब को दुआ दे सकता हूं, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं. कोर्ट से ही उम्मीद बची है. सभी ने लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में पूछा था, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, लॉ जस्टिस की शक्ल में कायम रहे, जैसा आज हुआ है.

आजम खान ने कहा, जब पिछली बार मुझे जेल की सजा हुई थी, तो मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि जुर्म बनता ही नहीं था. इस बार तो मैं अटैची और कपड़े लेकर ही आया था, लेकिन अदालतों से हमें अब भी उम्मीद बाकी है. अदालतें ही इंसाफ देती हैं. उन्होंने कहा कि उनके और उनके परिवार पर दर्ज मुकदमों की संख्या इतनी अधिक है कि हम वकील से पूछकर ही बता पाएंगे कि कितने मुकदमे चल रहे हैं. लेकिन हम हिम्मत से लड़ रहे हैं और अदालतों से इंसाफ भी मिल रहा है.

आज़म खान ने हाल ही में हुई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात पर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, मेरी मुलाकात न लंबी हुई है, न चौड़ी, बल्कि गहरी हुई है. अखिलेश हमारे बेटे जैसे हैं. यह रिश्ता बहुत पुराना है और इसे तोड़ने की सारी साजिशें नाकाम होंगी. अदालत में पेशी के दौरान आजम खान के साथ उनके पुत्र अब्दुल्लाह आजम और बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद रहे.