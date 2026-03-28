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22 साल पुराने मुख्तार अंसारी पर हमले का मामला; बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह समेत सभी आरोपी बरी

अधिवक्ता वरुण चंद्र ने बताया कि न्यायालय ने पाया कि आरोपियों की संलिप्तता के कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं हैं.

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एमपी-एमएलए कोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 11:04 PM IST

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लखनऊ: राजधानी लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने लगभग 22 साल पुराने एक हाई-प्रोफाइल मामले में शनिवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने मुख्तार अंसारी द्वारा दर्ज कराए गए जानलेवा हमले और बलवा के मुकदमे में बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और अन्य सभी जीवित आरोपियों को बरी कर दिया है। यह मामला वर्ष 2004 का है, जिसमें मुख्तार अंसारी ने अपने प्रतिद्वंद्वी गुट पर राजधानी के कैंट इलाके में फायरिंग करने का आरोप लगाया था. साक्ष्यों के अभाव और ठोस गवाहों की कमी के चलते न्यायालय ने सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है. इस मामले के एक अन्य आरोपी कृष्णानंद राय की पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है.

2004 में सदर कैंट इलाके में हुआ था हमला: मुख्तार अंसारी ने कैंट थाने में दी गई अपनी मूल तहरीर में आरोप लगाया था कि 13 जनवरी 2004 को यह वारदात घटित हुई थी. उस समय मुख्तार अपने पैतृक गांव मोहम्मदाबाद (गाजीपुर) से सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ आ रहे थे. जैसे ही उनका काफिला सदर कैंट थाना क्षेत्र स्थित सीएसडी कैंटीन और दिलकुशा चौराहे के पास पहुंचा, वहां घात लगाए हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी थी. मुख्तार ने इस हमले के लिए कृष्णानंद राय, बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, अजय सिंह उर्फ गुड्डू, सुनील और आनंद राय को सीधे तौर पर नामजद किया था. पुलिस ने इस शिकायत पर हत्या के प्रयास और बलवा की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया था.

अदालत ने दिया 'संदेह का लाभ': पिछले दो दशकों से अधिक समय तक चले इस कानूनी संघर्ष में अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा. न्यायालय ने पूरे प्रकरण का गहराई से परिशीलन करने के बाद पाया कि आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके हैं. न्यायाधीश ने साक्ष्यों की कमी को देखते हुए बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, अजय सिंह, सुनील और आनंद राय को 'बेनिफिट ऑफ डाउट' यानी संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया. बृजेश सिंह के अधिवक्ता वरुण चंद्र ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि विपक्षियों द्वारा राजनीतिक द्वेष के चलते यह फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था.

22 साल बाद फर्जी आरोपों का हुआ अंत: अधिवक्ता वरुण चंद्र ने बताया कि न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद पाया कि आरोपियों की संलिप्तता के कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं हैं. इसी आधार पर सभी जीवित आरोपियों को आज बाइज्जत बरी करने का आदेश जारी किया गया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश की अपराध जगत से जुड़ी पुरानी अदावत और कानूनी दांव-पेच के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है. फैसले के समय कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके. इस आदेश के बाद अब मुख्तार अंसारी गुट और बृजेश सिंह गुट के बीच चल रही कानूनी जंग का एक और अध्याय समाप्त हो गया है.

यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने कहा- अपहरण के संदेह के आधार पर नहीं दी जा सकती सजा, 43 साल पुराने केस में सजा रद्द

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