ETV Bharat / state

हृदय विदारक हादसा; लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला; जिंदा जला युवक

लखनऊ :​ बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में सीतापुर रोड पर गुरुवार देर रात हृदय विरादक हादसा हो गया. सरैया मोड़ के पास अचानक एक चलती मारुति जेन कार धू-धू कर जलने लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार युवक को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और वह कार के भीतर ही जिंदा जल गया. ​चीख-पुकार सुनकर आसपास के राहगीरों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी.

घटना की ​सूचना मिलने पर बीकेटी थाना पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग बुझाई. हालांकि जब तक आग बुझाई गई, तब तक कार के अंदर मौजूद युवक की मौत हो चुकी थी. ​पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस कार की नंबर प्लेट (UP 32 CS 0626) के जरिए युवक की शिनाख्त करने में प्रयास में जुटी है.

​



एसीपी बीकेटी विकास पांडेय ने बताया कि आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच कर रही है. कार नंबर के आधार पर मृत युवक की पहचान करके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल अभी युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.