ETV Bharat / state

हृदय विदारक हादसा; लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला; जिंदा जला युवक

बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में सीतापुर रोड पर गुरुवार रात हुई घटना.

लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला
लखनऊ में चलती कार बनी आग का गोला (Photo Credit : Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 10:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ :​ बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में सीतापुर रोड पर गुरुवार देर रात हृदय विरादक हादसा हो गया. सरैया मोड़ के पास अचानक एक चलती मारुति जेन कार धू-धू कर जलने लगी. आग इतनी तेजी से फैली कि कार सवार युवक को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला और वह कार के भीतर ही जिंदा जल गया. ​चीख-पुकार सुनकर आसपास के राहगीरों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी.

घटना की ​सूचना मिलने पर बीकेटी थाना पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग बुझाई. हालांकि जब तक आग बुझाई गई, तब तक कार के अंदर मौजूद युवक की मौत हो चुकी थी. ​पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस कार की नंबर प्लेट (UP 32 CS 0626) के जरिए युवक की शिनाख्त करने में प्रयास में जुटी है.


एसीपी बीकेटी विकास पांडेय ने बताया कि आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. फॉरेंसिक टीम और पुलिस मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच कर रही है. कार नंबर के आधार पर मृत युवक की पहचान करके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल अभी युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

LUCKNOW CRIME NEWS
YOUNG MAN BURNT ALIVE
आग का गोला बनी कार
HEART WRENCHING ACCIDENT
CAR TURNS INTO BALL OF FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.