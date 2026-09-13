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लखनऊ की पर्वतारोही पूर्वा धवन ने माउंट रुद्रगैरा पर फहराया तिरंगा; अब एवरेस्ट फतह की तैयारी

वह एवरेस्ट के शिखर से महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ पर्यावरण का राष्ट्रीय संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं.

पर्वतारोही पूर्वा धवन ने माउंट रुद्रगैरा पर फहराया तिरंगा.
पर्वतारोही पूर्वा धवन ने माउंट रुद्रगैरा पर फहराया तिरंगा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 9:01 AM IST

3 Min Read
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लखनऊ: जांबाज पर्वतारोही पूर्वा धवन ने उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित 5,826 मीटर ऊंची माउंट रुद्रगैरा चोटी पर तिरंगा फहराकर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है. हड्डी जमा देने वाली ठंड, खड़ी बर्फीली ढलान और घटती ऑक्सीजन की विकट चुनौतियों को मात देकर पूर्वा ने 10 सितंबर को दोपहर ठीक 12:30 बजे शिखर पर कदम रखा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा और परिवार के संबल से यह मुकाम हासिल करने वाली पूर्वा ने अपनी इस सफलता के साथ न केवल महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है, बल्कि हिमालय को कचरा-मुक्त रखने का बड़ा संकल्प भी दोहराया है. उनका अगला लक्ष्य दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है.

​​​1300 मीटर की सीधी-खतरनाक चढ़ाई: ​माउंट रुद्रगैरा का यह अभियान बेहद जोखिम भरा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था. पूर्वा धवन ने अपने मार्गदर्शकों शैलेश सेमवाल और बिहारी सिंह राणा के साथ 7 सितंबर को सुबह 9 बजे गंगोत्री से अपना ट्रैक शुरू किया. दो दिनों तक पत्थरों और बीहड़ रास्तों से गुजरते हुए टीम 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रगैरा बेस कैंप पहुंची.

​8.30 घंटे का समिट पुश: 10 सितंबर की तड़के 4 बजे बेस कैंप से अंतिम चढ़ाई शुरू की गई. करीब 1300 मीटर की सीधी चढ़ाई, खड़ी बर्फ की दीवारें और खतरनाक खुले कगारों को पार करते हुए टीम ने 8 घंटे 30 मिनट में 5,826 मीटर ऊंचे शिखर को छू लिया.

पूर्वा धवन की कामयाबी पर उनके परिजन.
पूर्वा धवन की कामयाबी पर उनके परिजन. (Photo Credit: ETV Bharat)

​सीएम योगी से मिला हौसला: ​पूर्वा ने अपनी इस ऐतिहासिक कामयाबी का श्रेय परिवार के अटूट विश्वास, गुरुओं के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोत्साहन को दिया है. ​पूर्वा पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' का संदेश समर्पित कर चुकी हैं. ​सीएम योगी द्वारा दी गई शुभकामनाओं और आशीर्वाद को पूर्वा ने अपनी ऊर्जा बनाया.

​गंगोत्री में शैलेश सेमवाल और बिहारी सिंह राणा के सानिध्य में लिए गए कड़े तकनीकी प्रशिक्षण ने उन्हें इस दुर्गम चढ़ाई को फतह करने का हौसला दिया. पर्वतारोहण के साथ पूर्वा धवन एक गंभीर पर्यावरणीय मिशन पर भी काम कर रही हैं. पूर्वा पीक्स एंड प्लास्टिक पहल चला रही हैं, जिसके जरिए वह पर्वतारोहियों और पर्यटकों को ऊंचे पहाड़ों पर प्लास्टिक कचरा न फैलाने और जिम्मेदार ट्रैकिंग करने के लिए जागरूक कर रही हैं.

उनका मानना है कि चोटियों को जीतना जितना जरूरी है, हिमालय की पवित्रता और पर्यावरण को बचाना भी उतना ही अहम है. ​रुद्रगैरा विजय के बाद पूर्वा धवन अब 8,848.86 मीटर ऊंचे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की तैयारियों में जुटेंगी. वह एवरेस्ट के शिखर से महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ पर्यावरण का राष्ट्रीय संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहती हैं.

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