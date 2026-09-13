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लखनऊ की पर्वतारोही पूर्वा धवन ने माउंट रुद्रगैरा पर फहराया तिरंगा; अब एवरेस्ट फतह की तैयारी

पर्वतारोही पूर्वा धवन ने माउंट रुद्रगैरा पर फहराया तिरंगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: जांबाज पर्वतारोही पूर्वा धवन ने उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित 5,826 मीटर ऊंची माउंट रुद्रगैरा चोटी पर तिरंगा फहराकर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है. हड्डी जमा देने वाली ठंड, खड़ी बर्फीली ढलान और घटती ऑक्सीजन की विकट चुनौतियों को मात देकर पूर्वा ने 10 सितंबर को दोपहर ठीक 12:30 बजे शिखर पर कदम रखा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा और परिवार के संबल से यह मुकाम हासिल करने वाली पूर्वा ने अपनी इस सफलता के साथ न केवल महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है, बल्कि हिमालय को कचरा-मुक्त रखने का बड़ा संकल्प भी दोहराया है. उनका अगला लक्ष्य दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है. ​​​1300 मीटर की सीधी-खतरनाक चढ़ाई: ​माउंट रुद्रगैरा का यह अभियान बेहद जोखिम भरा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण था. पूर्वा धवन ने अपने मार्गदर्शकों शैलेश सेमवाल और बिहारी सिंह राणा के साथ 7 सितंबर को सुबह 9 बजे गंगोत्री से अपना ट्रैक शुरू किया. दो दिनों तक पत्थरों और बीहड़ रास्तों से गुजरते हुए टीम 4,350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित रुद्रगैरा बेस कैंप पहुंची. ​8.30 घंटे का समिट पुश: 10 सितंबर की तड़के 4 बजे बेस कैंप से अंतिम चढ़ाई शुरू की गई. करीब 1300 मीटर की सीधी चढ़ाई, खड़ी बर्फ की दीवारें और खतरनाक खुले कगारों को पार करते हुए टीम ने 8 घंटे 30 मिनट में 5,826 मीटर ऊंचे शिखर को छू लिया.