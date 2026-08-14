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लखनऊ: शराब पीकर गाली देने से मना करने पर कलयुगी बेटे ने पिता की गर्दन पर चाकू से किया हमला, हालत नाजुक

लखनऊ: मोहनलालगंज के उत्तरगांव में शराब पीकर हंगामा कर रहे बेटे को टोकना 60 वर्षीय बाबूलाल के लिए जानलेवा साबित हुआ. नशे में धुत बेटे शिव कुमार ने पिता की गर्दन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया और फरार हो गया. घायल पिता जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, उत्तरगांव निवासी बाबूलाल (60) का बड़ा बेटा शिव कुमार शराब का आदी है और आए दिन नशे में धुत होकर मोहल्ले व घर में हंगामा करता है. शुक्रवार को भी वह शराब के नशे में घर पहुंचा और गालियां देने लगा.

पिता की नसीहत पड़ी भारी: घर में गाली-गलौज होते देख पिता बाबूलाल ने उसे समझाने की कोशिश की. उन्होंने डांटते हुए कहा कि घर के अंदर मां, बहू और बेटियां हैं, ऐसे गालियां देना शोभा नहीं देता. बस यही नसीहत नशे में धुत शिव कुमार को नागवार गुजरी. वह गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर गया, चाकू उठाया और सीधे पिता की गर्दन पर वार कर दिया.

अस्पताल में जिंदगी-मौत की जंग: वारदात के बाद बाबूलाल खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े. घर में मची चीख-पुकार सुनकर छोटा बेटा अजीत और पड़ोसी मौके पर पहुंचे. आनन-फानन में बाबूलाल को मोहनलालगंज के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया. इंस्पेक्टर मोहनलालगंज रामबाबू ने बताया कि घटना की सूचना मिली है.