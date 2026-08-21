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लखनऊ: डॉन बॉस्को बाल गृह से ताला तोड़कर और दीवार फांदकर भागे दो बच्चे, स्टाफ रूम को बाहर से किया लॉक

लखनऊ: लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र स्थित डॉन बॉस्को आशालयम बाल गृह से दोनों बच्चे 18 अगस्त की भोर में करीब 3 बजे सुनियोजित तरीके से स्टाफ रूम और डॉर्मिटरी को बाहर से बंद कर, साइड गेट का ताला तोड़ते हुए मुख्य गेट फांदकर भाग निकले. इसके बाद बाल गृह प्रशासन में हड़कंप मच गया.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहीं पुलिस की टीमें: बाल गृह निदेशक की तहरीर पर मोहनलालगंज थाने में गुमशुदगी में मुकदमा दर्ज कर पुलिस दोनों की सरगर्मी से तलाश कर रही है. डॉन बॉस्को आशालयम बाल गृह के निदेशक बिमल केरकेट्टा ने पुलिस को तहरीर दी है. इसके अनुसार, एक 14 वर्षीय और एक 13 वर्षीय लड़का 18 अगस्त की सुबह करीब 3 बजे बिना किसी को बताए परिसर से लापता हो गए.

स्टाफ रूम को बाहर से किया लॉक: जांच में सामने आया कि जिस वक्त सभी कर्मचारी और अन्य बच्चे गहरी नींद में थे, दोनों ने बाहर निकलने के लिए पहले स्टाफ रूम और अन्य कमरों डॉर्मिटरी की कुंडी बाहर से लगा दी ताकि कोई उनका पीछा न कर सके. इसके बाद उन्होंने छोटे साइड आयरन गेट का ताला तोड़ा और फिर मुख्य गेट की ऊंची बाउंड्री को कूदकर बाहर निकल गए. बाल गृह प्रबंधन की शुरुआती जांच से स्पष्ट हुआ है कि दोनों बच्चों ने भागने का यह खाका काफी पहले से तैयार कर रखा था. ताला तोड़ने से लेकर कमरों को बाहर से लॉक करने तक की पूरी प्रक्रिया बेहद सुनियोजित तरीके से की गई.