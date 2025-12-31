ETV Bharat / state

लखनऊ में घर से बुलाकर युवक की हत्या; सिर और चेहरे पर कई निशान, आखिरी कॉल करने वाले की तलाश

लखनऊ: मोहनलालगंज के जेल रोड निवासी ऑटो ड्राइवर की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई. रविवार की रात वह घर से निकला था. सोमवार तक घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. मंगलवार को युवक का शव मऊ नहर पुल के पास से बरामद किया गया. युवक के शरीर पर कई जगह, सिर और चेहरे पर भी चोट के निशान मिले हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

पुलिस एडीसीपी रल्ला पल्ली वसंथ कुमार ने बताया कि मृतक की पहचना अलमास सिद्दिकी (23) पुत्र रवी मोहम्मद निवासी जेल रोड, मोहनलालगंज के रूप में हुई है. घटनास्थल पर युवक का मोबाइल फोन नहीं मिला है. मौके पर मिले साक्ष्यों और कॉल डिटेल्स के आधार पर हत्यारों की तलाश की जा रही है.

लौटकर खाना खाऊंगा...फिर कभी नहीं लौटा: मृतक अलमास के पिता रवी मोहम्मद ने बताया कि रविवार शाम अलमास बाल कटवाकर घर लौटा था. ​घर पर कपड़े बदलते समय अलमास के मोबाइल पर किसी ने 8 से 10 बार फोन किया. इसके बाद वह काफी जल्दी में था. जब निकलने लगा तो मां ने खाना खाकर जाने के लिए कहा. वह बोला कि लौटकर खाना खाऊंगा...यही उसके आखिरी शब्द थे.

गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद मिली लाश: रवी मोहम्मद ने बताया कि ​परिवार, रविवार रात से ही उसकी तलाश कर रहा था. सोमवार को दिन भर खोजबीन के बाद मंगलवार सुबह मोहनलालगंज थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई.

एफआईआर के कुछ ही देर बाद पुलिस को सूचना मिली कि मऊ नहर पुल से हुलासखेड़ा रोड पर एक युवक का शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने जब शिनाख्त कराई तो वह अलमास निकला. घटनास्थल पर चारों तरफ खून बिखरा था और कीचड़ में पैरों के निशान मौजूद थे.