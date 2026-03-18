ETV Bharat / state

नवरात्र में विंध्याचल जाना होगा आसान, तीन अप्रैल तक लखनऊ से मिर्जापुर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन

उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया, इस स्पेशल ट्रेन में 12 कोच होंगे. 7.30 घंटे में यह ट्रेन लखनऊ से मिर्जापुर पहुंचाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
इस स्पेशल ट्रेन में 12 कोच होंगे. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: नवरात्र में विंध्याचल जाना आसान होगा. रेलवे प्रशासन 19 मार्च से तीन अप्रैल तक लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से मिर्जापुर तक स्पेशल ट्रेन चलाएगा. उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन में 12 कोच होंगे. साढ़े सात घंटे में यह ट्रेन लखनऊ से मिर्जापुर पहुंचाएगी. ट्रेन संख्या 04113 मिर्जापुर-लखनऊ स्पेशल ट्रेन 19 मार्च से दो अप्रैल तक चलेगी.

सुबह 08:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी ट्रेन: यह ट्रेन मिर्जापुर से शाम 04:20 बजे चलेगी और विंध्याचल, मांडा रोड, मेजा रोड, नैनी, प्रयागराज, प्रयाग, कुंडाहरनामगंज, ऊंचाहार, रायबरेली, बछरावां और उतरेटिया होते हुए रात 11:25 बजे लखनऊ पहुंचेगी. वापसी में 04114 लखनऊ मिर्जापुर एक्सप्रेस 20 मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगी. यह ट्रेन रात एक बजे चारबाग से चलेगी और सुबह 07:48 बजे विंध्याचल होते हुए सुबह 08:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ रेलवे स्टेशन. (Photo Credit: ETV Bharat)

मालगाड़ियों की स्पीड 24.30 किमी प्रति घंटे हुई, बनाया रिकॉर्ड: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है. मालगाड़ियों की स्पीड में रिकॉर्ड बनाया गया है. यह 24.30 किमी प्रति घंटे पहुंच गई है, जबकि पिछले साल नवंबर में मालगाड़ियों की औसत स्पीड 18.5 किमी प्रति घंटे थी. इससे माल ढुलाई में लगने वाले समय की बचत होगी और व्यापारियों को समय में माल उपलब्ध हो सकेगा.

अन्य ट्रेनों का संचालन बाधित नहीं हुआ: उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि लखनऊ मंडल की ओर से माल ढुलाई परिचालन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मंगलवार को मालगाड़ियों की अपनी अब तक की सर्वाधिक एक दिवसीय औसत गति 24.30 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई. इस औसत गति की गणना में स्टेबलिंग एवं यार्डिंग जैसी सभी ऑपरेशनल प्रक्रियाएं शामिल हैं. यह उपलब्धि नियमित मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों की समय पालन सुनिश्चित करते हुए मिली है.

Photo Credit: ETV Bharat
ट्रेन लखनऊ से मिर्जापुर पहुंचाएगी. (Photo Credit: ETV Bharat)

संसाधनों का बेहतर प्रबंधन: मालगाड़ियों की वजह से अन्य ट्रेनों का संचालन बाधित नहीं हुआ है, साथ ही 'क्रैक ट्रेनों', 'उर्वरक' और अन्नपूर्णा' जैसी निर्धारित मालगाड़ियों को प्राथमिकता देते हुए मालगाड़ियों को चलाया गया है. यह उपलब्धि न सिर्फ माल परिवहन क्षमता में सुधार दिखाती है. बल्कि परिचालन दक्षता और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन का भी प्रमाण है. यह उपलब्धि मंडल के परिचालन अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्कृष्ट समन्वय क्षमता, समर्पण एवं निरंतर परिश्रम की वजह से है.

उन्होंने बताया कि पिछले साल नवंबर में मालगाड़ियों की औसत स्पीड 18.5 किमी प्रति घंटे थी, जो दिसंबर में बढ़कर 18.71, जनवरी में 18.65, फरवरी में 19.89 व मार्च में 20.29 किमी प्रति घंटे हुई थी. 17 मार्च को बढ़कर 24.30 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई.

यह भी पढ़ें- पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी सौगात; गोरखपुर-दादर एक्सप्रेस को नियमित मंजूरी मिली, रवि किशन ने जताया आभार

TAGGED:

VINDHYACHAL TRAIN FROM LUCKNOW
RAILWAYS FESTIVAL SPECIAL TRAIN
LUCKNOW TO MIRZAPUR TRAIN TIMING
RAILWAY UPDATE NAVRATRI INDIA
NAVRATRI SPECIAL TRAIN 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.