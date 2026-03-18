ETV Bharat / state

नवरात्र में विंध्याचल जाना होगा आसान, तीन अप्रैल तक लखनऊ से मिर्जापुर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन

इस स्पेशल ट्रेन में 12 कोच होंगे. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: नवरात्र में विंध्याचल जाना आसान होगा. रेलवे प्रशासन 19 मार्च से तीन अप्रैल तक लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से मिर्जापुर तक स्पेशल ट्रेन चलाएगा. उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन में 12 कोच होंगे. साढ़े सात घंटे में यह ट्रेन लखनऊ से मिर्जापुर पहुंचाएगी. ट्रेन संख्या 04113 मिर्जापुर-लखनऊ स्पेशल ट्रेन 19 मार्च से दो अप्रैल तक चलेगी. सुबह 08:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी ट्रेन: यह ट्रेन मिर्जापुर से शाम 04:20 बजे चलेगी और विंध्याचल, मांडा रोड, मेजा रोड, नैनी, प्रयागराज, प्रयाग, कुंडाहरनामगंज, ऊंचाहार, रायबरेली, बछरावां और उतरेटिया होते हुए रात 11:25 बजे लखनऊ पहुंचेगी. वापसी में 04114 लखनऊ मिर्जापुर एक्सप्रेस 20 मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगी. यह ट्रेन रात एक बजे चारबाग से चलेगी और सुबह 07:48 बजे विंध्याचल होते हुए सुबह 08:30 बजे मिर्जापुर पहुंचेगी. लखनऊ रेलवे स्टेशन. (Photo Credit: ETV Bharat) मालगाड़ियों की स्पीड 24.30 किमी प्रति घंटे हुई, बनाया रिकॉर्ड: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने माल ढुलाई के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है. मालगाड़ियों की स्पीड में रिकॉर्ड बनाया गया है. यह 24.30 किमी प्रति घंटे पहुंच गई है, जबकि पिछले साल नवंबर में मालगाड़ियों की औसत स्पीड 18.5 किमी प्रति घंटे थी. इससे माल ढुलाई में लगने वाले समय की बचत होगी और व्यापारियों को समय में माल उपलब्ध हो सकेगा.