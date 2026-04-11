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लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस का इनपुट, रांची से पकड़ा गया 70 लाख के ठगी का आरोपी फर्जी आर्मी

रांची: लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर रांची में एक फर्जी आर्मी अफसर को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार फर्जी अफसर ने आर्मी में नौकरी देने के नाम पर 70 लाख से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था.

क्या है पूरा मामला

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया की लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की विशेष सूचना पर मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. जिसके बाद लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस और चुटिया पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की. जिसमें आर्मी और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) विभागों में नौकरी का झांसा देने वालो आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अरविंद प्रसाद, पिता राजेंद्र प्रसाद, छोटा सासाराम, आरा, बिहार के रूप में हुई है.



फर्जी कागजात बरामद

छापेमारी के दौरान टीम ने गिरफ्तार जालसाज के पास से आर्मी बहाली से संबंधित कई महत्वपूर्ण फर्जी दस्तावेज को बरामद किया गया है. जिसके आलोक में वादी मुन्ना कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर कुल 7 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध चुटिया थाना कांड संख्या 45/2026 में धारा-316(2), 318(4), 338, 336(2), 340(2), 61, 111(3) और 111(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.