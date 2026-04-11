लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस का इनपुट, रांची से पकड़ा गया 70 लाख के ठगी का आरोपी फर्जी आर्मी

लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस का इनपुट, रांची से पकड़ा गया 70 लाख के ठगी का आरोपी फर्जी आर्मी
लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस और चुटिया पुलिस की संयुक्त टीम ने रांची से एक फर्जी आर्मी अफसर को गिरफ्तार किया है.
Published : April 11, 2026 at 8:50 PM IST
रांची: लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर रांची में एक फर्जी आर्मी अफसर को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार फर्जी अफसर ने आर्मी में नौकरी देने के नाम पर 70 लाख से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया था.
क्या है पूरा मामला
रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया की लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस की विशेष सूचना पर मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. जिसके बाद लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस और चुटिया पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की. जिसमें आर्मी और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस (MES) विभागों में नौकरी का झांसा देने वालो आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान अरविंद प्रसाद, पिता राजेंद्र प्रसाद, छोटा सासाराम, आरा, बिहार के रूप में हुई है.
फर्जी कागजात बरामद
छापेमारी के दौरान टीम ने गिरफ्तार जालसाज के पास से आर्मी बहाली से संबंधित कई महत्वपूर्ण फर्जी दस्तावेज को बरामद किया गया है. जिसके आलोक में वादी मुन्ना कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर कुल 7 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध चुटिया थाना कांड संख्या 45/2026 में धारा-316(2), 318(4), 338, 336(2), 340(2), 61, 111(3) और 111(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है.
गिरफ्तार अभियुक्त के पास से बरामद दस्तावेज
अभियुक्त के पास से स्टांप एवं पैड- डॉ रमेश महासेठ एमबीबीएम फिजिसियन मेडिकल ऑफिसर लिखा हुआ स्टांप और पैड, अरविंद प्रसाद लिखा हुआ एक दिल्ली क्राइम का फर्जी आईडी कार्ड, तीन कैंटिन स्मार्ट कार्ड, दो एमईएस का फर्जी आईडी कार्ड, एचसीएल का एक फर्जी आईडी कार्ड, चार आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, एक वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 2 सिम कार्ड, एक ट्रेनिंग बुकलेट, एग्रिमेंट पेपर, ज्वानिंग और पोस्टिंग से जुड़ा लेटर, नेशनल गेम 2024 के अलग-अलग नाम से 5 फर्जी प्रमाण पत्र और मुन्ना ठाकुर का एमईएस सीडब्ल्यूई रांची का फर्जी ज्वानिंग लेटर समेत अन्य दस्तावेज बरामद हुआ है.
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