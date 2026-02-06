ETV Bharat / state

चाइनीज मांझे से मेट्रो को खतरा; कई बार क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं ओएचई लाइनें, अब होगी ये कार्रवाई

प्रतिबंध के बावजूद लखनऊ में धड़ल्ले से बिक रहा चाइनीज मांझा.

लखनऊ में चाइनीज मांझा बना रहा खतरा.
लखनऊ में चाइनीज मांझा बना रहा खतरा. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 8:15 AM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की 25000 वोल्ट ओएचई लाइनें चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन के बीच चीनी धात्विक मांझा से क्षतिग्रस्त हो रही हैं. चीनी धात्विक धागा 25,000-वोल्ट ओएचई लाइनों को नुकसान पहुंचा रहा है. जिससे कई बार ट्रेनों के संचालन में व्यवधान और भारी कर्षण उपकरणों को क्षति हो चुकी है.




उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार का कहना है कि पतंग उड़ने से कई बार मेट्रो की लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं. मेट्रो को रोकना पड़ा है. जिससे यात्रियों को दिक्कत हुई है. ओएचई लाइनों के संपर्क में आने से तत्काल बिजली का झटका लग सकता है. धागा अत्यधिक सुचालक होता है. चीनी मांझा का उपयोग करके पतंग उड़ाने वाले व्यक्तियों को बिजली का झटका लग सकता है. चीनी मांझा का उपयोग अवैध है. उल्लंघन कर्ताओं को जुर्माना या कारावास का सामना करना पड़ता है.

यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराता है जो धात्विक चीनी मांझा का उपयोग करके पतंग उड़ाने के कारण यूपी मेट्रो की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं. नुकीले धागे (चीनी धात्विक मांझा) पक्षियों और यात्रियों, विशेषकर मोटरसाइकिल चालकों के लिए जोखिम पैदा करते हैं.






यूपी मेट्रो नियमित रूप से करता है पहल


•सेक्शन CCAP से MSPA में मेट्रो लाइनों के पास विभिन्न कॉलोनियों में लक्षित जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं.
•चीनी मांझा के खतरे का वर्णन करने वाले पर्चे लोगों के बीच वितरित किए जा रहे हैं.
•यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन उन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करता है जो धात्विक चीनी मांझा का उपयोग करके पतंग उड़ाने के कारण यूपी मेट्रो की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं.
•चीनी/धात्विक धागों से पतंग उड़ाने के खिलाफ समाचार पत्रों और रेडियो में सार्वजनिक नोटिस नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं.

